Американского солдата, который незаконно пересёк границу и бежал из Южной Кореи в Северную, депортировали обратно. В..

КНДР депортировала американского солдата, который сам бежал на её территорию

Американского солдата, который незаконно пересёк границу и бежал из Южной Кореи в Северную, депортировали обратно.

В июле рядовой Трэвис Кинг совершил дерзкий и неожиданный побег через Демилитаризованную зону.

Теперь же власти КНДР заявили, что согласились его выслать.

Американские чиновники сообщили журналистам, что Кинг здоров, и что его уже доставили сначала из Пхеньяна в китайский город Даньдун, а затем на американскую авиабазу Осан в Южной Корее.

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[Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США]:

«Я бы не хотел спекулировать на каких-либо мотивах северокорейской стороны. И неизвестно, стало ли это результатом прорыва в дипломатических отношениях. Разумеется, мы рады, что добились его возвращения. Мы очень благодарны правительству Швеции за его работу в качестве страны-гаранта».

Ещё до побега Кинг подлежал увольнению из армии за нарушение дисциплины. Он отбыл двухмесячное заключение в Южной Корее за нападение. После выхода из тюрьмы он должен был лететь в США для дисциплинарного разбирательства. Однако вместо этого ему удалось присоединиться к экскурсионной группе в Демилитаризованную зону.

Зона находится на границе Южной и Северной Кореи. Она одна из самых укреплённых в мире: окружена ограждениями с колючей проволокой под напряжением, камерами, а также заминирована.

Семья Кинга сообщила, что он рассказывал о расизме в армии, и что он собирался бежать в КНДР или какую-либо другую страну.

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