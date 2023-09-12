Наводнение на востоке Ливии: не менее 2000 погибших

Тысячи людей погибли в результате сильного наводнения на востоке Ливии. Об этом сообщают местные власти. Ещё..
Дата загрузки: 2023-09-13
Бедствие принёс ураган «Даниэль». Он пронёсся над Средиземным морем после того, как на прошлой неделе обрушился на Грецию.
В Ливии больше всего пострадал город Дерна. Здесь из-за ливней и сильного ветра прорвало плотины. Хлынувшая вода смывала целые кварталы.
[Ахмед аль-Мосмари, пресс-секретарь вооружённых сил]:
«На юге Дерны прорвало плотины. Из-за этого вода хлынула в город. Три моста полностью разрушены. Вода затопила жилые районы. Также целые кварталы вместе с людьми оказались в море».
Зоной бедствия объявлено три провинции: Эль-Бутнан, Эль-Вахат и Эль-Куфра на востоке страны.
Катастрофа произошла в регионе, который не контролирует международно признанное правительство в Триполи. Тем не менее оно призвало оказать стране международную помощь.
Турция уже заявила, что отправляет три самолёта со спасателями и гуманитарной помощью.
Власти временного правительства в Триполи и на востоке объявили трёхдневный траур. Они также закрыли школы и магазины и ввели комендантский час.
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