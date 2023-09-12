Тысячи людей погибли в результате сильного наводнения на востоке Ливии. Об этом сообщают местные власти. Ещё..

Наводнение на востоке Ливии: не менее 2000 погибших

Тысячи людей погибли в результате сильного наводнения на востоке Ливии. Об этом сообщают местные власти. Ещё тысячи пропали без вести.

Бедствие принёс ураган «Даниэль». Он пронёсся над Средиземным морем после того, как на прошлой неделе обрушился на Грецию.

В Ливии больше всего пострадал город Дерна. Здесь из-за ливней и сильного ветра прорвало плотины. Хлынувшая вода смывала целые кварталы.

[Ахмед аль-Мосмари, пресс-секретарь вооружённых сил]:

«На юге Дерны прорвало плотины. Из-за этого вода хлынула в город. Три моста полностью разрушены. Вода затопила жилые районы. Также целые кварталы вместе с людьми оказались в море».

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Зоной бедствия объявлено три провинции: Эль-Бутнан, Эль-Вахат и Эль-Куфра на востоке страны.

Катастрофа произошла в регионе, который не контролирует международно признанное правительство в Триполи. Тем не менее оно призвало оказать стране международную помощь.

Турция уже заявила, что отправляет три самолёта со спасателями и гуманитарной помощью.

Власти временного правительства в Триполи и на востоке объявили трёхдневный траур. Они также закрыли школы и магазины и ввели комендантский час.

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