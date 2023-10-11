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Почти 30 человек погибли в результате военной атаки на лагерь переселенцев в Мьянме

Почти 30 человек погибли в результате военной атаки на лагерь переселенцев в Мьянме

Не менее 29 человек, включая женщин и детей, погибли в результате нападения на лагерь переселенцев в..

Дата загрузки: 2023-10-11

Почти 30 человек погибли в результате военной атаки на лагерь переселенцев в Мьянме

Не менее 29 человек, включая женщин и детей, погибли в результате нападения на лагерь переселенцев в Мьянме недалеко от границы с Китаем. Более 50 человек получили ранения. Обстоятельства нападения пока неизвестны. По одним данным, на него сбросили авиабомбу. По другим, ударила артиллерия.

Трагедия произошла рядом с городом Лайза в области Качин. Здесь базируется политическая Организация независимости Качина, которая контролирует регион. Она много лет находится в состоянии конфликта с центральными властями. Он обострился после военного переворота в 2021 году.

Армия независимости Качина обвиняет в атаке мьянманских военных. Те, в свою очередь, заявляют, что лагерь уничтожен в результате взрыва боеприпасов на складе повстанцев.

В Мьянме, которая раньше называлась Бирмой, десятки лет шла гражданская война. Она началась в середине прошлого века. Правительство боролось с коммунистической оппозицией и примкнувшими к ней этническими повстанцами. Острая фаза закончилась в 70-е – 80-е годы, а в 2012-м война официально завершилась.

После недавнего военного переворота представители этнических вооружённых группировок заявили, что в 2023 году свергнут военную хунту. По данным оппозиционных СМИ, в ответ мьянманские власти стали наносить авиаудары по объектам боевиков, а также по домам мирных жителей.
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