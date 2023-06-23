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Телеканал NTD

Как котёнок успокаивает напуганных собак

Как котёнок успокаивает напуганных собак
Как котёнок успокаивает напуганных собак

Бездомного котёнка Рона нашли на улице в американском штате Колорадо. Когда его привезли в ветеринарную клинику, он был очень напуган и старался спрятаться. Но вскоре котёнок освоился и начал общаться с другими животными.

«Он без страха подходил к незнакомым собакам и кошкам или пытался забраться в их клетки», – рассказала ветеринар Шелли Сэндел. Казалось, он старался дать им понять, что всё в порядке и не стоит беспокоиться.

«Рон прижимался к животному, находящемуся под действием анестезии во время стоматологических процедур. Он согревал их теплом своего тела, – рассказала ветеринар. – Котёнок даже приходил к ним, когда они спали, вероятно, чтобы животные чувствовали себя спокойнее».

Рон провел в клинике три месяца. Он вёл себя как сотрудник клиники, который совершает обходы пациентов.

Котёнку нашли любящих хозяев. «Он живёт в семье, где есть маленький ребёнок и старая собака. Конечно, его все любят», – рассказала ветеринар.

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