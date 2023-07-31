Лидеры стран Западной Африки поставили военным Нигера ультиматум

Лидеры блока западноафриканских стран выступили с осуждением военного переворота в Нигере, который произошёл на прошлой неделе...

Лидеры блока западноафриканских стран выступили с осуждением военного переворота в Нигере, который произошёл на прошлой неделе.

Военным, свергшим президента Мохамеда Базума, предъявили ультиматум.

[Омар Турей, председатель ЭКОВАС]:

«Если власти в течение недели не примут меры, чтобы восстановить конституционный порядок в Республике Нигер, наши меры могут включать применение силы. С этой целью должна немедленно пройти встреча начальников штабов обороны ЭКОВАС. Мы привлечём к ответу всех, кто несёт ответственность за насилие и террор в отношении жизни и имущества невинных граждан и жителей Нигера».

Саммит прошёл в нигерийской Абудже. Африканские лидеры, помимо угрозы применения силы, также объявили о некоторых санкциях. Так, границы с Нигером будут закрыты, коммерческие рейсы запрещены, финансовые операции остановлены, а национальные активы заморожены. Также прекратят любую помощь стране.

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Переворот случился в среду, когда члены президентской гвардии заперли Мохаммеда Базума в его дворце. Двумя днями позже военные поддержали такие действия, а также провозгласили генерала Абдурахамана Тиани новым главой государства.

Переворот широко осудили соседи и международные партнёры Нигера, включая США, ООН, Африканский союз, Евросоюз и бывшую колониальную державу Францию. Все они также отказались признать новых лидеров.

До восстания Нигер считался самым стабильным союзником Запада в своём нестабильном регионе. Переворот на прошлой неделе стал седьмым для Сахеля за последние годы.

Лидеры переворота пока никак не реагируют на международное давление. Между тем внутри страны проходят демонстрации в поддержку военных. Так, толпа демонстрантов напала на посольство Франции в столице, разбила окна и подожгла стены комплекса.

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