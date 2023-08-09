Жители Чада бесплатно подвозят беженцев из Судана до временных лагерей

На границе Чада вот уже несколько месяцев не иссякает поток беженцев из Судана. И здесь людей..
Дата загрузки: 2023-08-09
[житель Чада]:
«У этих суданцев нет денег, и жизнь у них тяжёлая. Если у них есть немного денег, мы им помогаем. Если денег нет, всё равно помогаем».
Люди покидают Судан из-за военного конфликта. Он вспыхнул в апреле между армией Судана и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования».
Жестокие столкновения вынуждают суданцев покидать дома и даже страну. Бегут в основном семьями, взяв с собой много вещей.
[житель Чада]:
«Некоторые вообще без денег, а у некоторых их мало. Мы помогаем суданцам, несмотря ни на что. Предлагаем услуги по перевозке всем».
Для беженцев эта помощь очень ценная.
[беженец из Судана]:
«Нас выгнала война. Мы приехали сюда ни с чем. Но мой брат Ясир всё равно поможет мне и отвезёт в лагерь. Я благодарен ему, потому что у меня нет денег».
К границе приезжают и таксисты. Делают по несколько рейсов в день. Их услугами в основном пользуются те, у кого нет большого багажа.
Короткая ссылка на эту страницу: