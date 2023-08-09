Жители Чада бесплатно подвозят беженцев из Судана до временных лагерей

На границе Чада вот уже несколько месяцев не иссякает поток беженцев из Судана. И здесь людей..

[житель Чада]:

«У этих суданцев нет денег, и жизнь у них тяжёлая. Если у них есть немного денег, мы им помогаем. Если денег нет, всё равно помогаем».

На границе Чада вот уже несколько месяцев не иссякает поток беженцев из Судана. И здесь людей встречают сердобольные местные жители. Они на повозках доставляют беженцев во временные лагеря. При этом денег берут немного либо не берут вообще.

Люди покидают Судан из-за военного конфликта. Он вспыхнул в апреле между армией Судана и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования».

Жестокие столкновения вынуждают суданцев покидать дома и даже страну. Бегут в основном семьями, взяв с собой много вещей.

[житель Чада]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для беженцев эта помощь очень ценная.

[беженец из Судана]:

«Нас выгнала война. Мы приехали сюда ни с чем. Но мой брат Ясир всё равно поможет мне и отвезёт в лагерь. Я благодарен ему, потому что у меня нет денег».

К границе приезжают и таксисты. Делают по несколько рейсов в день. Их услугами в основном пользуются те, у кого нет большого багажа.

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