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Жители Чада бесплатно подвозят беженцев из Судана до временных лагерей

Жители Чада бесплатно подвозят беженцев из Судана до временных лагерей

На границе Чада вот уже несколько месяцев не иссякает поток беженцев из Судана. И здесь людей..

Дата загрузки: 2023-08-09

Жители Чада бесплатно подвозят беженцев из Судана до временных лагерей
На границе Чада вот уже несколько месяцев не иссякает поток беженцев из Судана. И здесь людей встречают сердобольные местные жители. Они на повозках доставляют беженцев во временные лагеря. При этом денег берут немного либо не берут вообще.

[житель Чада]:
«У этих суданцев нет денег, и жизнь у них тяжёлая. Если у них есть немного денег, мы им помогаем. Если денег нет, всё равно помогаем».

Люди покидают Судан из-за военного конфликта. Он вспыхнул в апреле между армией Судана и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования».

Жестокие столкновения вынуждают суданцев покидать дома и даже страну. Бегут в основном семьями, взяв с собой много вещей.

[житель Чада]:

«Некоторые вообще без денег, а у некоторых их мало. Мы помогаем суданцам, несмотря ни на что. Предлагаем услуги по перевозке всем».

Для беженцев эта помощь очень ценная.

[беженец из Судана]:
«Нас выгнала война. Мы приехали сюда ни с чем. Но мой брат Ясир всё равно поможет мне и отвезёт в лагерь. Я благодарен ему, потому что у меня нет денег».

К границе приезжают и таксисты. Делают по несколько рейсов в день. Их услугами в основном пользуются те, у кого нет большого багажа.
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