Берлинскую канализацию решили использовать для обогрева

Тёмный сырой канализационный канал под Берлином служит не только для отвода городских сточных вод. Его задействовали..

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]:

«Мы превращаем отходы из канализации в тепло для устойчивого теплоснабжения целого квартала».

Тёмный сырой канализационный канал под Берлином служит не только для отвода городских сточных вод. Его задействовали для нового проекта.

Для обогрева района площадью 110 000 квадратных метров планируют использовать насосы. Они будут работать за счёт энергии сточных вод.

В канализацию укладывают особые теплообменные модули. Когда сточные воды из домашних хозяйств или промышленных предприятий проходят по пластинам из нержавеющей стали, вырабатывается необходимая энергия.

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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С помощью тепловых насосов энергия распределяется по микрорайону. До сих пор такая энергия сточных вод терялась, оставаясь неиспользованной в канализационной системе.

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]:

«В Берлине использование тепла сточных вод очень актуально. По всей Германии это ещё более актуально, поскольку потенциал использования тепла сточных вод очень велик».

Проект пока временный. Его планируют завершить в апреле 2024 года.

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