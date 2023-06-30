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Берлинскую канализацию решили использовать для обогрева

Берлинскую канализацию решили использовать для обогрева

Тёмный сырой канализационный канал под Берлином служит не только для отвода городских сточных вод. Его задействовали..

Дата загрузки: 2023-07-01

Берлинскую канализацию решили использовать для обогрева
Тёмный сырой канализационный канал под Берлином служит не только для отвода городских сточных вод. Его задействовали для нового проекта.

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]:
«Мы превращаем отходы из канализации в тепло для устойчивого теплоснабжения целого квартала».

Для обогрева района площадью 110 000 квадратных метров планируют использовать насосы. Они будут работать за счёт энергии сточных вод.

В канализацию укладывают особые теплообменные модули. Когда сточные воды из домашних хозяйств или промышленных предприятий проходят по пластинам из нержавеющей стали, вырабатывается необходимая энергия.

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]:

«Эти серебристые пластины – теплообменные модули. Через них протекают сточные воды. Мы распределяем воду, которая течёт через модули, по окрестностям. Благодаря разнице температур, они могут поглощать тепло из сточных вод или отдавать его летом для охлаждения».

С помощью тепловых насосов энергия распределяется по микрорайону. До сих пор такая энергия сточных вод терялась, оставаясь неиспользованной в канализационной системе.

[Матиас Керстен, инженер городской коммунальной службы]:
«В Берлине использование тепла сточных вод очень актуально. По всей Германии это ещё более актуально, поскольку потенциал использования тепла сточных вод очень велик».

Проект пока временный. Его планируют завершить в апреле 2024 года.
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