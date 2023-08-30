Самую загруженную станцию метро в Нью-Йорке затопило из-за аварии на водопроводе

Станция метро Times Square – 42-я Стрит на Манхэттене считается самой загруженной в Нью-Йорке. Но в..
Дата загрузки: 2023-08-30
Прорыв случился на старинном водопроводном канале возрастом 127 лет. В итоге затопило первую, вторую и третью ветки метро.
[Ричард Дэйви, представитель нью-йоркского метрополитена]:
«Примерно триста тысяч пассажиров пользуются первой, второй и третьей веткой в обычный час пик. То есть вы можете представить, сколько людей это сегодня затронуло. Мы считаем, что в нашу систему попало 1,8 миллиона галлонов воды. Примерно миллион откачали насосами. А на то, чтобы остановить утечку, потребовалось около 90 минут».
При этом поезда по линиям пустили уже к полудню.
[Ричард Дэйви, представитель нью-йоркского метрополитена]:
«Сейчас есть некоторые остаточные задержки, поскольку поезда возвращаются на свои конечные станции. Мы работаем, и сегодня в вечерний час пик проблем быть не должно».
Нью-Йоркское метро – крупнейшее в мире по количеству станций и седьмое по годовому пассажиропотоку. Его первые линии появились ещё в 1868 году.
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