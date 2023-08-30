Самую загруженную станцию метро в Нью-Йорке затопило из-за аварии на водопроводе

Станция метро Times Square – 42-я Стрит на Манхэттене считается самой загруженной в Нью-Йорке. Но в..

Станция метро Times Square – 42-я Стрит на Манхэттене считается самой загруженной в Нью-Йорке. Но в ранние часы вторника воспользоваться ею у жителей и гостей города не получилось. Всё из-за аварии на водопроводе. На станции вылилось 6800 кубических метров воды. Этого почти хватило бы, чтобы заполнить три олимпийских бассейна.

Прорыв случился на старинном водопроводном канале возрастом 127 лет. В итоге затопило первую, вторую и третью ветки метро.

[Ричард Дэйви, представитель нью-йоркского метрополитена]:

«Примерно триста тысяч пассажиров пользуются первой, второй и третьей веткой в обычный час пик. То есть вы можете представить, сколько людей это сегодня затронуло. Мы считаем, что в нашу систему попало 1,8 миллиона галлонов воды. Примерно миллион откачали насосами. А на то, чтобы остановить утечку, потребовалось около 90 минут».

При этом поезда по линиям пустили уже к полудню.

[Ричард Дэйви, представитель нью-йоркского метрополитена]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Нью-Йоркское метро – крупнейшее в мире по количеству станций и седьмое по годовому пассажиропотоку. Его первые линии появились ещё в 1868 году.

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