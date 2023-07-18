Малоизвестный, но эффективный способ обогрева домов поможет сократить энергопотребление

На частной территории в американском Кортленде бурят глубокие скважины для системы из гибких труб. Из них..

На частной территории в американском Кортленде бурят глубокие скважины для системы из гибких труб. Из них состоит геотермальный тепловой насос. Установку заказал владелец жилого дома Правин Куниил. Она обойдётся в 30 тысяч долларов, но позволит в будущем экономить много денег. Правин говорит, что первым в городе решил испробовать инновационную технологию.

[Правин Куниил, житель Кортленда]:

«Никто из наших соседей или друзей не устанавливал такую систему. Поэтому они наблюдают за нами и ждут результатов».

Трубы насоса уходят в землю на глубину более шести метров. Температура там стабильная. В этой местности всегда держится на уровне 13 градусов Цельсия. Специалисты называют грунт бесконечным источником тепла и прохлады.

[Форрест Меггерс, специалист по энергетике]:

«Зимой земля намного теплее холодного воздуха. Мы пробурили скважину. По ней вода спускается вниз, поглощает тепло из земли и поступает в тепловой насос».

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Потом вода подогревается до 50 градусов. При этом энергии тратится меньше, чем в обычных системах, поскольку вода в нагреватель поступает уже тёплая. Летом система помогает охлаждать воду. С геотермальным тепловым насосом затраты на обогрев и охлаждение воды не превышают одной тысячи долларов в год. С традиционными системами они достигают четырёх-пяти тысяч долларов.

[Кэти Ханнун, глава компании Dandelion]:

«Геотермальная энергетика быстро развивается. Геотермальные насосы устанавливают во многих городах. В штате Нью-Йорк тоже постепенно переходят на геотермальную энергию, поскольку это экономически выгодно».

Власти штатов и коммунальные хозяйства возмещают домовладельцам часть затрат на установку геотермального теплового насоса. Это позволяет сэкономить ещё от полутора до пяти тысяч долларов.

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