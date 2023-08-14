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Телеканал NTD

В Приморском крае эвакуировали 2500 человек из подтопленных домов

В Приморском крае эвакуировали 2500 человек из подтопленных домов

Приморский край пострадал от сильных наводнений. Тайфун «Ханун» принёс в регион проливные дожди. Реки начали выходить..

Дата загрузки: 2023-08-14

В Приморском крае эвакуировали 2500 человек из подтопленных домов

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