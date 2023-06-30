Во Франции не утихают беспорядки из-за убийства 17-летнего водителя

На зону боевых действий стал похож Нантер в пригороде Парижа. Здесь на днях французский полицейский застрелил..

На зону боевых действий стал похож Нантер в пригороде Парижа. Здесь на днях французский полицейский застрелил 17-летнего водителя по имени Наэль. Теперь каждую ночь вспыхивают беспорядки.

Повсюду горят машины и живые изгороди. Радикально настроенные молодые люди возводят баррикады и атакуют полицейских фейерверками. Те в ответ распыляют слезоточивый газ и стреляют светошумовыми гранатами.

Подобная ситуация охватила многие города Франции. В Париже подожгли строящийся олимпийский бассейн. Зачинщики беспорядков решили штурмом взять магазин спортивной одежды Nike прямо в центре столицы.

Подобное происходит по всей стране. Протестующие поджигают школы, мэрии, полицейские участки и автомобили. Пострадали уже 200 полицейских. При этом правоохранители задержали более 650 человек. Большинство из них – подростки из семей выходцев из Северной Африки.

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По всей Франции в подавлении беспорядков задействованы 40 тысяч полицейских. Из них 5000 патрулируют улицы Парижа. Протесты также перекинулись на Бельгию. Там задержаны десять человек. Полицейские патрули пришлось усилить.

Смертельный инцидент произошёл 27 июня. Полицейские остановили юношу-водителя за нарушение правил дорожного движения. Тот при проверке документов отказался подчиниться и продолжил движение. Один полицейский выстрелил. Водитель вскоре скончался. Его фамилию не разглашают. Известно только, что он из семьи алжирских мигрантов.

Стрелявшего полицейского задержали. Ему предъявили предварительное обвинение в умышленном убийстве. По мнению прокурора, законных причин для применения оружия не было.

Правительство Франции обещает восстановить справедливость и призывает к порядку. Однако протесты не утихают.

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