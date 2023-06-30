Один из самых распространённых подсластителей аспартам могут объявить канцерогеном

Его используют в десятках продуктов: от диетических газированных напитков до жевательной резинки. Теперь же искусственный подсластитель..
Дата загрузки: 2023-07-01
Теперь же искусственный подсластитель аспартам, возможно, объявят канцерогеном, который может вызывать онкологические заболевания.
Как ожидается, Международное агентство по изучению рака – подразделение Всемирной организации здравоохранения – сделает заявление в июле.
Выводы агентство сделало на основе всех опубликованных доказательств. При этом эксперты не принимали во внимание, сколько человек должен употребить сахарозаменителя, прежде чем столкнётся с повышенным риском.
Эта новость вызвала бурную реакцию производителей напитков.
Международная ассоциация подсластителей заявила, что агентство ВОЗ основывалось на «широко дискредитированном исследовании». Речь об изучении аспартама во Франции. Тогда учёные пришли к выводу, что люди, которые употребляют много подсластителя, оказываются перед повышенным риском развития рака.
Впрочем, результаты исследования были оспорены. Аспартам по-прежнему широко используется. В частности, он содержится в диетической коле.
Агентство ВОЗ должно обнародовать своё заявление 14 июля.
Отметим, что его официальные заключения в прошлом вынуждали производителей изменять рецепты и вызывали волны судебных исков.
Так, ранее агентство заявляло, что возможные риски развития рака представляют работа в ночное время, употребление красного мяса и использование мобильных телефонов.
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