Молодой человек бесплатно косит газоны тем, кто не может себе этого позволить

Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте – столице штата Тасмания. Когда..
Дата загрузки: 2023-07-29
[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Люди оказывались на грани выселения. Мы предлагали им наши услуги, а они говорили, что не могут себе этого позволить. Они либо на пенсии, либо еле сводят концы с концами».
В итоге Макс решил, что будет помогать нуждающимся и бесплатно косить их газоны по пятницам.
[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Очень приятно, когда видишь людей, которые искренне тебе благодарны, когда ты явно снимаешь с их плеч груз».
Сад Стейси Гасперо остро нуждался в уходе. Трава была высокой, повсюду валялся мусор. Нависла угроза выселения.
[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«У меня проблемы с мотивацией из-за психологических проблем, и я потеряла контроль».
Макс помог преобразить лужайку перед домом. В итоге она не лишилась права аренды.
Женщина еле находит слова, чтобы выразить свою признательность.
[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«Очень хорошо, очень хорошо, очень, очень, очень хорошо».
Когда Хири только начал свою волонтёрскую программу, желающих было мало. Но теперь благодаря помощи христианской благотворительной организации о нём узнало больше людей.
[Тейлор Хей, сотрудница Mission Australia]:
«Они не ходят к врачу, потому что не хватает денег, поэтому точно не смогут оплатить стрижку газона».
[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Наверное, приятнее всего, когда помогаешь семье с детьми. Они наблюдают, как ты косишь газон, а потом выходят и могут на нём играть».
[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«У него огромное сердце, просто огромное сердце».
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