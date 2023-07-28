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Молодой человек бесплатно косит газоны тем, кто не может себе этого позволить

Молодой человек бесплатно косит газоны тем, кто не может себе этого позволить

Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте – столице штата Тасмания. Когда..

Дата загрузки: 2023-07-29

Молодой человек бесплатно косит газоны тем, кто не может себе этого позволить
Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте – столице штата Тасмания. Когда он только начинал свой бизнес, то заметил, что не у всех есть средства на стрижку газона.

[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Люди оказывались на грани выселения. Мы предлагали им наши услуги, а они говорили, что не могут себе этого позволить. Они либо на пенсии, либо еле сводят концы с концами».

В итоге Макс решил, что будет помогать нуждающимся и бесплатно косить их газоны по пятницам.

[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Очень приятно, когда видишь людей, которые искренне тебе благодарны, когда ты явно снимаешь с их плеч груз».

Сад Стейси Гасперо остро нуждался в уходе. Трава была высокой, повсюду валялся мусор. Нависла угроза выселения.

[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«У меня проблемы с мотивацией из-за психологических проблем, и я потеряла контроль».

Макс помог преобразить лужайку перед домом. В итоге она не лишилась права аренды.

Женщина еле находит слова, чтобы выразить свою признательность.

[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«Очень хорошо, очень хорошо, очень, очень, очень хорошо».

Когда Хири только начал свою волонтёрскую программу, желающих было мало. Но теперь благодаря помощи христианской благотворительной организации о нём узнало больше людей.

[Тейлор Хей, сотрудница Mission Australia]:
«Они не ходят к врачу, потому что не хватает денег, поэтому точно не смогут оплатить стрижку газона».

[Макс Хири, газонокосильщик]:
«Наверное, приятнее всего, когда помогаешь семье с детьми. Они наблюдают, как ты косишь газон, а потом выходят и могут на нём играть».

[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:
«У него огромное сердце, просто огромное сердце».

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