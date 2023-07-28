Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте – столице штата Тасмания. Когда..

Молодой человек бесплатно косит газоны тем, кто не может себе этого позволить

[Макс Хири, газонокосильщик]:

«Люди оказывались на грани выселения. Мы предлагали им наши услуги, а они говорили, что не могут себе этого позволить. Они либо на пенсии, либо еле сводят концы с концами».

Австралиец Макс Хири предоставляет услуги по уходу за лужайками в Хобарте – столице штата Тасмания. Когда он только начинал свой бизнес, то заметил, что не у всех есть средства на стрижку газона.

В итоге Макс решил, что будет помогать нуждающимся и бесплатно косить их газоны по пятницам.

[Макс Хири, газонокосильщик]:

«Очень приятно, когда видишь людей, которые искренне тебе благодарны, когда ты явно снимаешь с их плеч груз».

Сад Стейси Гасперо остро нуждался в уходе. Трава была высокой, повсюду валялся мусор. Нависла угроза выселения.

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[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:

«У меня проблемы с мотивацией из-за психологических проблем, и я потеряла контроль».

Макс помог преобразить лужайку перед домом. В итоге она не лишилась права аренды.

Женщина еле находит слова, чтобы выразить свою признательность.

[Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:

«Очень хорошо, очень хорошо, очень, очень, очень хорошо».

Когда Хири только начал свою волонтёрскую программу, желающих было мало. Но теперь благодаря помощи христианской благотворительной организации о нём узнало больше людей.

[Тейлор Хей, сотрудница Mission Australia]:

«Они не ходят к врачу, потому что не хватает денег, поэтому точно не смогут оплатить стрижку газона». [Макс Хири, газонокосильщик]:

«Наверное, приятнее всего, когда помогаешь семье с детьми. Они наблюдают, как ты косишь газон, а потом выходят и могут на нём играть». [Стейси Гасперо, жительница Хобарта]:

«У него огромное сердце, просто огромное сердце».

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