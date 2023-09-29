Дон Хейдлбо – 53-летний риэлтор из Огайо, которая принимала Ozempic, чтобы контролировать уровень сахара в крови...

Препараты для снижения веса могут вызывать мысли о суициде

Дон Хейдлбо – 53-летний риэлтор из Огайо, которая принимала Ozempic, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Она рассказала агентству Reuters, что после увеличения дозы лекарства столкнулась с проблемой: почувствовала себя вялой, подавленной и временами склонной к суициду.

[Дон Хейдлбо, жительница США]:

«Я помню, как подумала: моей семье было бы намного лучше без меня, потому что я в жуткой депрессии, постоянно в своих мыслях, даже не разговариваю».

Дон говорит, что в прошлом у неё депрессий не было. Такие мысли были для неё не совсем привычными. При этом, если она пропускала приём лекарства, то тревожное состояние проходило.

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Как выяснили в ходе журналистского расследования, женщина оказалась не одинока.

По данным агентства Reuters, с 2010 года в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов поступило более 250 отчётов, описывающих подобные случаи. Пациенты описывали суицидальные мысли при приёме этих или аналогичных лекарств.

Часто в докладах описываются симптомы, которые появлялись после начала приёма препарата или увеличения дозы и прекращались, когда лекарство не принимали.

Такие препараты наполняют бурно развивающийся рынок средств для похудения.

В июле регулирующие органы здравоохранения ЕС и Великобритании объявили, что начали проверку в связи с тем, что эти медикаменты несут суицидальный риск.

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