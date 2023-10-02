В этом небольшом рабочем пространстве стены выложены специально разработанной плиткой. Она наполнена различными микробами из почвы,..

Британский дизайнер на себе проверит, как микробы влияют на организм человека

В этом небольшом рабочем пространстве стены выложены специально разработанной плиткой. Она наполнена различными микробами из почвы, а также другими частицами органического происхождения.

Материал плитки имеет пористую структуру, что позволяет микробам выходить наружу.

Плитка также тактильна. Когда к ней прикасаешься, микробы переходят на кожу.

И в этом углу будет работать британский дизайнер Ричард Беккет. Он стал добровольным подопытным в эксперименте. В ходе него проверят, как на организм влияют так называемые полезные микробы. Это выяснят по его анализам крови.

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Эксперимент будет проходить на выставке «Маленькие пространства в городе» в галерее Roca в Лондоне.

[Ричард Беккет, дизайнер]:

«У меня уже взяли кровь, чтобы было с чем сравнить. В течение всего эксперимента я буду работать в этом небольшом пространстве, где подвергнусь воздействию почвенных микробов».

В современном мире люди не подвергаются воздействию таких микробов, поскольку живут вдали от природы.

[Ричард Беккет, дизайнер]:

«Городская среда становится всё более стерильной и полностью лишена тех микробов, доступ к которым нам нужен для здоровья организма. Надеюсь, в мой организм попадёт много этих полезных микробов, которые будут стимулировать мою иммунную систему».

Настенная плитка с пробиотиками создана под вдохновением от японской концепции «купания в лесу», согласно которой погружение в природу оказывает положительное воздействие на тело и разум.

Исследование пока не научное. Однако оно может привести к дальнейшему изучению этого вопроса.

[Мэтью Ривз, вирусолог]:

«Мы просто проверим его иммунный ответ, общие иммунные реакции. Мы можем стимулировать иммунные клетки, смотреть, как они реагируют, когда активируются».

Дизайнер же говорит, что результаты исследования могут изменить правила строительства. Так могут быть внедрены материалы, богатые микробными веществами.

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