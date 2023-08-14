Влияние COVID-19 на сердце людей начинает проявляться только сейчас
Пожарный и фельдшер Майк когда-то без труда поднимал тяжёлое снаряжение по лестнице. Но он заболел затяжным..
Дата загрузки: 2023-08-14
Мировые новости » Общество » Влияние COVID-19 на сердце людей начинает проявляться только сейчас
Пожарный и фельдшер Майк когда-то без труда поднимал тяжёлое снаряжение по лестнице. Но он заболел затяжным..
Дата загрузки: 2023-08-14
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