Заболевание сердца – по-прежнему «убийца номер один» в мире

В 2003 году голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симен был на пике карьеры. На этой..

В 2003 году голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симен был на пике карьеры. На этой фотографии он держит в руках заветный кубок Англии, который завоевала его команда.

А сегодня Симен – посол Британского кардиологического фонда, а также пациент, страдающий от нарушения сердечного ритма, которое называется фибрилляция предсердий.

Он хочет привлечь внимание людей к болезням сердечно-сосудистой системы. Они убивают больше людей во всём мире, чем что-либо другое.

На лондонском стадионе Симен – вместе с волонтёрами, чьи близкие и родственники страдают от таких болезней, включая инсульт.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Говорит, что каждый день только в Великобритании 180 человек умирают от ишемической болезни сердца.

Исследования показывают, что многие люди не догадываются о своей болезни сердца, поскольку нет симптомов.

И хотя современная медицина открыла новые способы лечения таких недугов, смертность от них продолжает расти. В 2021 году от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умерло 20 миллионов 100 тысяч человек. В 2019 году было 18,6 миллиона.

[Фаусто Пинто, экс-председатель Всемирной федерации сердца]:

«Почему это происходит? Это тревожит, поскольку мы знаем, что может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. 80% сердечно-сосудистых заболеваний потенциально можно предотвратить. Есть факторы риска, такие как курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, то есть высокий уровень жира в крови, и диабет».

Курение, фаст-фуд, малоподвижный образ жизни и неправильное питание также повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В бедных странах к этому добавляется отсутствие медицинской помощи.

Врачи призывают правительства продвигать более здоровый образ жизни.

Короткая ссылка на эту страницу: