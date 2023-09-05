Фирмы «быстрой моды» готовятся к новому закону о переработке отходов в ЕС

На складе на окраине Барселоны вручную сортируют футболки, джинсы и платья из больших тюков использованной одежды...
Дата загрузки: 2023-09-05
Сортировочный центр существует уже год. Он принадлежит компании по переработке одежды Moda Re – ветке благотворительной испанской организации Caritas.
Moda Re планирует открывать новые предприятия в Барселоне, Бильбао и Валенсии.
На эту барселонскую фабрику одежда поступает более чем из 7000 корзин для пожертвований в супермаркетах и магазинах Zara и Mango. Инфракрасные машины определяют состав волокон одежды, чтобы ускорить сортировку, которая в основном выполняется вручную.
Тем не менее, пока менее половины одежды, которую получает Moda Re, отправляется на переработку на другие предприятия. Из этого объёма лишь пятую часть затем превращают в волокна. В последующие 3-4 года это число хотят увеличить до 70%.
[работница фабрики]:
«Нельзя постоянно создавать новую одежду. Мы можем брать одежду, которую выбросили, и использовать её, чтобы делать новую».
При этом почти всё, что производят из полученного сырья – это продукция более низкого качества, такая как кухонные полотенца. Около половины отправляют для перепродажи в африканские страны, включая Камерун, Гану и Сенегал.
В январе 2025 года в ЕС вступает в силу закон, требующий от государств-членов отделять текстильные изделия от других отходов.
Переработка Moda Re соответствует этой стратегии. Она заключается в том, чтобы не продавать старую одежду, а создавать из неё что-то новое.
В ответ на предстоящий закон некоторые испанские представительства, включая H&M, Mango и Inditex, создали некоммерческую ассоциацию по управлению отходами.
По данным ООН, в 2022 году ЕС экспортировал 1,4 миллиона тонн использованного текстиля. Это в два раза больше, чем в 2000 году. Не вся эта одежда используется повторно, а экспорт использованной одежды из Европы в Африку может привести к загрязнению окружающей среды. То, что не удаётся продать там, в конечном итоге оказывается на свалках.
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