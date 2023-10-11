Зачем учёные посадили кораллы на жировую диету

Повышение температуры мирового океана продолжает угрожать популяциям кораллов во всём мире. Оно приводит к обесцвечиванию. Это..
Дата загрузки: 2023-10-11
Теперь же команда сиднейских учёных решила испробовать новый метод, чтобы кораллы спасти. Для этого меняет их диету.
[Джен Мэтьюз, морская исследовательница]:
«Кораллам требуется оптимальное питание для роста, размножения и выживания при болезнях и изменениях окружающей среды».
Первый шаг – определить, какое питание самое оптимальное для вида.
Сейчас исследователи проводят эксперименты, чтобы понять, подходит ли кораллам что-то вроде кето-диеты с высоким содержанием жиров. Именно она может защитить их от чрезмерного тепла.
Сейчас исследуют кораллы в гавани Сиднея.
[Джен Мэтьюз, морская исследовательница]:
«Можно давать им эти маленькие жировые шарики. Кораллы берут их и едят».
Исследователи говорят, что, если их исследования принесут плоды, они посадят на новую диету и Большой Барьерный риф, на который приходится 10% всех кораллов в мире. Он уже несколько раз подвергался волнам обесцвечивания.
Коралловые рифы покрывают лишь 0,2 процента морского дна. Однако служат средой обитания для четверти морских видов.
Короткая ссылка на эту страницу: