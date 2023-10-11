Зачем учёные посадили кораллы на жировую диету

Повышение температуры мирового океана продолжает угрожать популяциям кораллов во всём мире. Оно приводит к обесцвечиванию. Это..

Повышение температуры мирового океана продолжает угрожать популяциям кораллов во всём мире. Оно приводит к обесцвечиванию. Это процесс уничтожения крошечных водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами, придают им яркий цвет, а также обеспечивают кораллы питательными веществами и кислородом для фотосинтеза. В итоге обнажается белое тело кораллов, и они постепенно погибают.

Теперь же команда сиднейских учёных решила испробовать новый метод, чтобы кораллы спасти. Для этого меняет их диету.

[Джен Мэтьюз, морская исследовательница]:

«Кораллам требуется оптимальное питание для роста, размножения и выживания при болезнях и изменениях окружающей среды».

Первый шаг – определить, какое питание самое оптимальное для вида.

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Сейчас исследователи проводят эксперименты, чтобы понять, подходит ли кораллам что-то вроде кето-диеты с высоким содержанием жиров. Именно она может защитить их от чрезмерного тепла.

Сейчас исследуют кораллы в гавани Сиднея.

[Джен Мэтьюз, морская исследовательница]:

«Можно давать им эти маленькие жировые шарики. Кораллы берут их и едят».

Исследователи говорят, что, если их исследования принесут плоды, они посадят на новую диету и Большой Барьерный риф, на который приходится 10% всех кораллов в мире. Он уже несколько раз подвергался волнам обесцвечивания.

Коралловые рифы покрывают лишь 0,2 процента морского дна. Однако служат средой обитания для четверти морских видов.

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