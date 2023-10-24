Британские учёные разработали новый метод лечения деменции

80-летний британец Кеннет Бромвич ещё недавно выступал на чемпионатах по бальным танцам. Это увлечение помогало ему..
Дата загрузки: 2023-10-27
«Моим ежедневным распорядком дня был «серебряный джайв». Но на полпути мозг просто отключился».
Болезнь Альцгеймера – наиболее распространённая причина деменции. Пока что это неизлечимый недуг. На ранней стадии наблюдается расстройство кратковременной памяти, а со временем происходит потеря долговременной.
Учёные из Британского института исследования деменции разработали новую технологию, которая позволяет стимулировать глубокие слои мозга без хирургического вмешательства.
Для этого к голове человека прикрепляют электроды, через которые пропускают электрический ток разной частоты. В итоге электрические поля накладываются друг на друга и воздействуют на заданную область мозга. В этом случае стимулируется гиппокамп. Он отвечает за эмоции и память, в том числе топографическую.[Инес Виоланте, нейробиолог-психолог]:
«Встречаясь, эти два потока создают интерференционную картину, подобную той, что мы видим на экране. И это позволяет без хирургического вмешательства воздействовать на область глубоко в мозге и формировать её активность».
Исследователи сначала провели эксперимент на молодых здоровых людях. В нём участвовали 20 добровольцев. Результаты показали, что их память улучшилась. Теперь новую технологию тестируют на пациентах с ранней стадией болезни Альцгеймера. Вероятно, на совершенствование этого метода уйдут годы, но Кеннет не теряет надежду.[Кеннет Бромвич, житель Лондона]:
«Я воодушевлён и чувствую, что возможности безграничны».
Учёные говорят, что воздействие электричества очень слабое. Поэтому пациенты не чувствуют дискомфорта. Исследователи также считают, что в будущем их технологию станут использовать одновременно с другими новыми методами лечения заболеваний головного мозга.
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