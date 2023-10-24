Британские учёные разработали новый метод лечения деменции

80-летний британец Кеннет Бромвич ещё недавно выступал на чемпионатах по бальным танцам. Это увлечение помогало ему..

80-летний британец Кеннет Бромвич ещё недавно выступал на чемпионатах по бальным танцам. Это увлечение помогало ему поддерживать форму. Но его настигло несчастье. У Кеннета – ранняя стадия болезни Альцгеймера. [Кеннет Бромвич, житель Лондона]:«Моим ежедневным распорядком дня был «серебряный джайв». Но на полпути мозг просто отключился».

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространённая причина деменции. Пока что это неизлечимый недуг. На ранней стадии наблюдается расстройство кратковременной памяти, а со временем происходит потеря долговременной.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Учёные из Британского института исследования деменции разработали новую технологию, которая позволяет стимулировать глубокие слои мозга без хирургического вмешательства.

Для этого к голове человека прикрепляют электроды, через которые пропускают электрический ток разной частоты. В итоге электрические поля накладываются друг на друга и воздействуют на заданную область мозга. В этом случае стимулируется гиппокамп. Он отвечает за эмоции и память, в том числе топографическую.

[Инес Виоланте, нейробиолог-психолог]:«Встречаясь, эти два потока создают интерференционную картину, подобную той, что мы видим на экране. И это позволяет без хирургического вмешательства воздействовать на область глубоко в мозге и формировать её активность».

Исследователи сначала провели эксперимент на молодых здоровых людях. В нём участвовали 20 добровольцев. Результаты показали, что их память улучшилась. Теперь новую технологию тестируют на пациентах с ранней стадией болезни Альцгеймера. Вероятно, на совершенствование этого метода уйдут годы, но Кеннет не теряет надежду.

[Кеннет Бромвич, житель Лондона]:«Я воодушевлён и чувствую, что возможности безграничны».

Учёные говорят, что воздействие электричества очень слабое. Поэтому пациенты не чувствуют дискомфорта. Исследователи также считают, что в будущем их технологию станут использовать одновременно с другими новыми методами лечения заболеваний головного мозга.

Короткая ссылка на эту страницу: