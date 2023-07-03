Как спасли миллионы деревьев от странной болезни

В течение нескольких десятков лет неизвестная болезнь поражала миллионы деревьев по всей Австралии. Листья желтели и..

В течение нескольких десятков лет неизвестная болезнь поражала миллионы деревьев по всей Австралии. Листья желтели и опадали, а некоторые деревья погибали. Недавно учёные не только выяснили причину болезни, но и нашли способ лечения.

Эпидемия началась в 2003 году. И лишь спустя годы исследований и тестов, наконец, выяснили: всё дело оказалась в воде, которой поливали растения.

С 90-х годов прошлого века воду из скважин стали очищать, чтобы содержащееся в ней железо не окрашивало здания и не разрушало ирригационные системы. Это привело к повышению кислотности почвы. В итоге деревья лишились доступа к важнейшим питательным веществам.

[Эмили Тюдор, сотрудница Kings Park Science]:

«Решение проблемы заключается в том, чтобы отрегулировать кислотность нашей ирригационной системы. В настоящее время она слишком щелочная, и мы собираемся отрегулировать её и сделать более кислой».

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Уже спустя шесть недель после смены состава воды деревья, потерявшие большую часть листвы и подлежавшие вырубке, начали оживать. А через шесть месяцев появились новые листья.

[Патрик Кортни, сотрудник Kings Park Horticultural Development]:

«Мы знаем, причину, мы знаем, что можем обратить это вспять, но как сделать это в масштабах всего ландшафта – вот в чём была главная проблема».

Проблему удалось решить. В воду на оросительных станциях начали добавлять небольшие дозы кислоты. Это применили и в других местах.

[Эмили Тюдор, сотрудница Kings Park Science]:

«Это применимо для всего штата, внутри страны и международном масштабе. Это, безусловно, широко распространённая проблема». [Патрик Кортни из Kings Park Horticultural Development]:

«Такое решение означает, что через 50 лет у нас в городе по-прежнему будут замечательные деревья, поэтому это очень важно».

Простое средство, помогло спасти миллионы городских деревьев.

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