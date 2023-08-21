Российский аппарат «Луна-25» разбился о лунную поверхность

Первая за 47 лет миссия России на Луну потерпела неудачу. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» разбилась о..

Первая за 47 лет миссия России на Луну потерпела неудачу. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» разбилась о поверхность спутника Земли. Перед этим возникла нештатная ситуация.

Космический аппарат готовился перейти на предпосадочную орбиту в форме эллипса. Кратчайшее расстояние до Луны должно было составить 18 километров, а самое большое – 100 километров.

[Илья Овчинников, специалист по космическим аппаратам]:

«В итоге оказалось, что, скорее всего, – это же комиссия ещё будет определять – что аппарат не смог выключить двигатели. Он перебрал по количеству секунд включённого двигателя с определённой тягой и сделал такую орбиту, что у неё кратчайшее расстояние не 18 километров, а оказалось меньше нуля. То есть орбита пересеклась непосредственно с поверхностью Луны».

Аппарат «Луна-25» был запущен 11 августа с космодрома «Восточный» в Амурской области. Он должен был сесть в районе Южного полюса Луны 21 августа. Основная цель миссии – поиск воды. Межпланетной станции предстояло работать не менее года.

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На этой неделе на Южный полюс Луны также должен сесть индийский космический зонд «Чандраян-3». Его запустили 14 июля.

[Виталий Егоров, аналитик]:

«В межпланетном космосе Россию обогнали уже и Индия, Япония, а Китай и Америка совсем на недостижимом расстоянии. Европа тоже впереди. И здесь уже надо догонять».

Российская программа по освоению Луны рассчитана на период с 2021-го по 2040 год. А проект по запуску на Луну космического аппарата стартовал ещё в 97-м. Изначально запуск планировали на 2000 год, но дату многократно переносили. На это повлияли недостаток средств, авария аппарата «Фобос-Грунт», который должен был полететь к Марсу, а также нехватка электроники, которая возникла после введения санкций Запада против России.

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