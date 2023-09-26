Капсула НАСА с грунтом астероида Бенну приземлилась в США

Космическая капсула НАСА приземлилась в американском штате Юта. На её борту – грунт с околоземного астероида..

Космическая капсула НАСА приземлилась в американском штате Юта. На её борту – грунт с околоземного астероида Бенну. Вес образца – 250 граммов. Это самый крупный кусок астероида, когда-либо доставленный на нашу планету. Этот образец учёные НАСА ждали семь лет. Миссию выполняла межпланетная станция OSIRIS-REx.

Кусок грунта доставили в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Перед этим специалисты вынули образец из капсулы. В процессе его «обдували» азотом. Этот газ не взаимодействует с большинством других химических веществ, поэтому может защитить грунт от загрязнения.

Учёные с нетерпением ждут начала исследований. Астероид Бенну выбрали из-за его близости к Земле. По мнению специалистов, он откололся от более крупного небесного тела в процессе его распада. Поверхность астероида довольно тёмная из-за большого содержания углерода.

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Грунт с Бенну поможет лучше понять, как формируются планеты, откуда происходят органические вещества и вода, которые участвуют в зарождении жизни. Также учёные больше узнают об астероидах, потенциально опасных для Земли. После исследования образец разделят на мелкие части. Их смогут получить учёные из других стран.

Аппарат OSIRIS-REx отправился к Бенну в сентябре 2016 года. Достиг цели в декабре 2018-го. Через два года взял образец грунта, а в 21-м отправился обратно. Пролетая над Землёй, аппарат сбросил капсулу, а сам продолжил путь. Сейчас он направляется к астероиду Апофис, который сближается с Землёй.

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