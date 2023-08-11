Ракета-носитель «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Эта первая лунная миссия в современной..

Впервые за 50 лет: российский луноход запустили с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Эта первая лунная миссия в современной истории России. Предыдущую, советскую «Луну-24», запустили в 1976 году.

Главная цель миссии – посадка на южном полюсе Луны. Там луноход пробудет около года, проверяя состав почвы и проводя другие исследования.

США, Китай, Япония и ЕС в последние годы тоже пытались высадиться на Луне.

Японский луноход в прошлом году потерпел крушение. А израильская миссия закончилась неудачей в 2019-м.

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При этом главный фокус сейчас на южном полюсе спутника Земли, до которого ещё не добралась ни одна страна.

Пересечённая местность затрудняет посадку. Но приз может оказаться историческим.

Там, возможно, есть лёд, который можно использовать для добычи топлива, кислорода и питьевой воды.

Россия и Индия стремятся стать первыми.

О том, что на Луне может быть вода, говорят давно. Теперь это стало актуальным, поскольку многие страны обдумывают возможность создания человеческих поселений на спутнике.

В июле Индия запустила свой лунный посадочный модуль «Чандраян-3» Он находится на орбите. Луноход должен сесть на поверхность спутника в конце августа.

А Китай объявил о своих планах вернуть на Луну людей. Кроме того, у США есть крупная программа под названием «Артемида», над которой сейчас работает НАСА.

Астрономы веками интересовались водой на Луне, которая в 100 раз суше, чем пустыня Сахара. Лишь в 2020 году НАСА подтвердило, что она содержится там в замороженном виде.

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