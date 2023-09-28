Капсула «Союз МС-23» штатно приземлилась в казахстанской степи. Она доставила на Землю участников 68-й и 69-й..

Экипаж «Союза МС-23» вернулся на Землю, пробыв в космосе больше года

Капсула «Союз МС-23» штатно приземлилась в казахстанской степи. Она доставила на Землю участников 68-й и 69-й длительных экспедиций – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта НАСА Франциско Рубио. Экипаж провёл на МКС 371 сутки.

Для Прокопьева это второй полёт. В целом он налетал 567 суток и восемь раз выходил в открытый космос, пробыв там 55 часов. Петелин совершил первый космический полёт, при этом шесть раз вышел в открытый космос, набрав почти 40 часов.

Рубио также побывал на МКС впервые. Он побил рекорд среди американцев по продолжительности непрерывного космического полёта. Предыдущее достижение принадлежит Марку Ванде Хаю. Его полёт длился 355 суток.

[Франциско Рубио, астронавт НАСА]:

«Фантастика, все отлично справились».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Экипаж опоздал с возвращением на полгода. В корабль «Союз МС-22», который должен был доставить их на Землю, попал метеорит. В итоге произошла разгерметизация внешней системы терморегулирования. За космонавтами прислали корабль «Союз МС-23».

Между тем экипажу далеко до мирового рекорда россиянина Валерия Полякова. Он провёл на космической станции «Мир» 437 дней во время полёта, который длился с января 94-го по март 95-го.

Короткая ссылка на эту страницу: