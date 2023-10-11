НАСА запускает межпланетную станцию к загадочному астероиду Психея

В Лаборатории реактивного движения в Калифорнии лежит огромная машина, опутанная проводами и окружённая инженерами. Это космическая..
Дата загрузки: 2023-10-11
Это космическая межпланетная станция НАСА под названием «Психея». Уже скоро она отправится в эпическое путешествие к загадочному и богатому металлами астероиду. Он также называется Психея и скрывается глубоко в нашей Солнечной системе.
[Генри Стоун, руководитель проекта «Психея»]:
«Это действительно невероятная космическая станция, которая поможет нам провести фундаментальные исследования. Мы отправимся на астероид, на который никогда раньше не летали».
«Психея» оборудована двумя солнечными батареями, а также различными другими инструментами, включая магнитометр и спектрометр гамма-излучения. Они помогут изучить гравитационное поле астероида и определить его внутреннюю структуру.
Психея – самый тяжёлый из известных астероидов класса М. Считается, что это ядро протопланеты, которая разрушилась после столкновения с каким-то небесным телом. Радарные наблюдения показали, что астероид состоит из железа и никеля.
[Дэвид О, инженер]:
«Очень приятно находиться здесь. Это также огромный стресс, ведь нам нужно не пропустить нужное окно и убедиться, что всё работает».
После запуска аппарат проведёт гравитационные манёвры около Земли и Марса. К астероиду он прибудет спустя примерно шесть лет, преодолев 3,6 миллиарда километров. Спустя год зонд начнёт спускаться по спиральной орбите к поверхности астероида. Максимальное сближение составит около 100 километров.
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