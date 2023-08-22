Забытый на полвека, но возрождённый. Lotus Type 66 существовал только на чертежах, а теперь обрёл реальные..

Самые дорогие и эксклюзивные автомобили в мире показали на мотор-шоу в Калифорнии

Забытый на полвека, но возрождённый. Lotus Type 66 существовал только на чертежах, а теперь обрёл реальные формы. Британский производитель выпустил эксклюзивную модель к 75-летию бренда. Её дебютом открывается престижное мотор-шоу The Quail в Кармеле в Калифорнии.

Сюда привозят самые лучшие и самые дорогие модели производители люксовых авто. Итальянская компания Maserati в этом году демонстрирует самый мощный гиперкар в своей истории. Стоит полтора миллиона долларов.

[Билл Пеффер, гендиректор компании Maserati Americas]:

«Это наш самый мощный Maserati – 730 лошадиных сил. Его эксклюзивный двигатель Nettuno – детище Maserati. Разработан специально для наших автомобилей. Двигатель V6 с двумя турбокомпрессорами выдаёт крутящий момент в 730 ньютон-метров. Мы ожидаем, что экстремальные характеристики будут соответствовать экстремальной производительности этого автомобиля».

А это дебют в Северной Америке полноразмерного электромобиля Rolls-Royce Spectre. Его вес – почти три тонны.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В первую очередь, это «Роллс-Ройс», а затем электромобиль. И это нечто особенное для нас. Тот, у кого уже была возможность сесть за руль, был весьма впечатлён тем, чего мы добились. То, что чувствуешь, слышишь и обоняешь всеми органами чувств – это самый настоящий «Роллс-Ройс»».

Lamborghini в честь своего 60-летия представляет концепт-кар Lanzador. Это полностью электрическое четырёхместное кросс-купе. Серийное производство намечено на 2028 год.

Яркой звездой мотор-шоу стал Chiron Super Sport «Золотая эра». На создание его роскошной ливреи ушло более 400 часов. Рисунки посвящены истории компании Bugatti.

[Яша Штрауб, дизайнер компании Bugatti]:

«Bugatti всегда стремится к совершенству. Мы делали всё возможное, чтобы это выглядело идеально. Думаю, наши клиенты и поклонники любят в нас именно это. Всё дело в качестве».

Мотор-шоу The Quail в этом году празднует 20-летний юбилей. Оно проходит в рамках Недели автомобилей в Монтерее. В выставке участвует 200 машин. Число зрителей ограничено. На мотор-шоу продают только 3000 билетов.

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