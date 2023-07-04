Затонувшую финикийскую лодку возрастом 2500 лет поднимут на поверхность

Этому судну 2500 лет. Его считают археологической жемчужиной. Восьмиметровую лодку построили финикийцы. Сейчас её планируют поднять..

Этому судну 2500 лет. Его считают археологической жемчужиной. Восьмиметровую лодку построили финикийцы. Сейчас её планируют поднять на поверхность. Пока она лежит в Средиземном море почти на двухметровой глубине.

Вроде бы не глубоко, но операция предстоит сложнейшая. Испанские археологи провели 560 часов под водой, составляя подробную схему затонувшего судна. Они зарисовали каждую трещину в досках. Это поможет понять, как извлечь лодку со дна моря, не повредив её.

Сотни лет судно было погребено под песком. Современное строительство на побережье изменило подводные течения. Лодка обнажилась. Её нашли 30 лет назад. Она находится в 60 метрах от берега Масаррона в провинции Мурсия. В честь города лодку назвали «Масаррон II».

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Ранее вокруг судна построили железную конструкцию. Внутри положили мешки с песком. Так хотели защитить археологическую ценность от разрушения. Но сооружение уходит в песок быстрее, чем сама лодка. Поэтому его пришлось частично разобрать, чтобы оно не раздавило судно.

Эксперты считают, что надо попробовать извлечь лодку частями, а потом собрать её на берегу. План по спасению реликвии представят чуть позже. Возможно, уже следующим летом лодку поднимут на поверхность.

Учёные предполагают, что судно построили в 580 году до нашей эры. На нём возили свинец с Пиренейского полуострова.

В древности финикийцы освоили почти всё побережье Средиземного моря. Они развили морскую торговлю. Также совершали дальние экспедиции. Существует теория, что Америку открыли финикийцы в первом тысячелетии до нашей эры.

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