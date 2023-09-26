Шедевр художницы XVII века обнаружили на стене Виндзорского замка

Найден утерянный шедевр. Это картина под названием «Сусанна и старцы» итальянской художницы Артемизии Джентилески. Сейчас он..

Найден утерянный шедевр. Это картина под названием «Сусанна и старцы» итальянской художницы Артемизии Джентилески. Сейчас он висит на стене Виндзорского замка.

Картина была в коллекции Карла I, который очень любил работы художницы.

Однако с течением лет авторство забыли. Его стали приписывать неизвестному французскому художнику.

И только когда кураторы провели исследование коллекции Карла I и прочитали упоминания о картине в исторических документах, они поняли, что у них в руках нечто особенное.

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[Анна Рейнольдс, куратор выставки]:

«Полотно было сильно обесцвечено в результате реставраций и бесцветного лака. Его также изменили в размере: слева и снизу добавили два куска».

Артемизия Джентилески была первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции.

Недавно обнаруженная картина находится рядом с её автопортретом. Вероятно, оба полотна она написала, приехав в Лондон помогать своему отцу-художнику.

[Анна Рейнольдс, куратор выставки]:

«Её научил отец. Она была жемчужиной среди его детей в плане живописи. У неё было два очень высокопоставленных покровителя. Приехать в Англию её уговорил Карл I. Она провела этот интересный период, о работе которого мы мало что знаем, здесь, в Лондоне. И эта картина проливает больше света на то, кем она была и что делала».

Шедевр реставрировали пять лет. Эксперты удалили с полотна многовековую грязь, а также старый лак и слои неоригинальной краски. Также были повреждения, требующие ремонта.

[Аделаида Изат, реставратор]:

«Было почти невозможно увидеть оригинальную краску. Она была покрыта очень жёлтым затемняющим лаком. И было видно, что на ней было очень много краски».

Вполне закономерно, что картина, начавшая жизнь в коллекции Карла I, теперь по-новому засияла в коллекции Карла III.

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