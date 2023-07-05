Индонезийскую деревню медленно поглощает море

Деревня Чемараджая в Индонезии медленно уходит под воду. Она находится в 80 километрах от столицы Джакарты..

Деревня Чемараджая в Индонезии медленно уходит под воду. Она находится в 80 километрах от столицы Джакарты на острове Ява. И здесь очень остро ощущают повышение уровня мирового океана.

На Яве проживает около 145 миллионов человек. Это самый густонаселенный остров в мире. Учёные говорят, что в ближайшие годы часть него полностью уйдёт под воду.

За последние 20 лет море поглотило шесть километров суши, где находится деревня. Теперь оставшиеся местные жители укладывают мешки с песком.

Главная дорога за последние полгода разрушалась дважды.

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[Элла Сетиапутри, местная жительница]:

«Каждый день я использую более 100 мешков. На каждый прилив уходит 20 мешков. Это просто песок, он недостаточно прочный».

А этот мужчина когда-то был рыбаком. Но потом решил сменить деятельность и открыть небольшой магазин. Теперь потерял и это дело.

[Эрмин Бин Ванги, местный житель]:

«У меня больше нет работы. Я хотел открыть небольшой магазин, потом дорога обрушилась, поэтому мой магазин закрылся».

Местные мечеть и кладбище также под угрозой затопления. А это уцелевший буддийский монастырь. Его защищают мешками с песком.

[Камрад, смотритель монастыря]:

«Если посчитать, то на это ушли десятки миллионов рупий. Небольшие мешки с песком быстро рвутся при ударе волн. На одну замену может уйти 19-27 долларов».

Денег, которые власти выделяют на переселение, недостаточно.

[Элла Сетиапутри, местная жительница]:

«Почему я хочу остаться здесь, у моря? Потому что у нас нет земли, на которую хотели бы переехать. Мы также взяли ссуду в банке, поэтому выживаем здесь».

С 2021 года деревню покинули две трети жителей. В целом вода затронула 470 домов. 164 уже непригодны для жизни либо разрушены.

При этом эксперты отмечают, что постройки вдоль береговой линии оказались очень неустойчивыми.

Согласно отчёту международной группы экспертов по изменению климата, в ближайшие 30 лет из-за повышения уровня моря и других катастроф свои дома в мире возможно будут вынуждены покинуть 143 миллиона человек.

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