Эритрейца, убившего девочку-подростка в Германии, приговорили к пожизненному сроку

Суд Германии приговорил 27-летнего эритрейца, убившего девочку-подростка и ранившего её подругу, к пожизненному заключению. Дело завершилось..
Дата загрузки: 2023-07-05
Инцидент произошёл 5 декабря 2022 года в немецком городе Иллеркирхберг с населением примерно в 5000 человек. Девочки 14 и 13 лет шли в школу.
В это время обвиняемый вышел из своего дома и стал перекладывать нож из рюкзака себе в карман. С помощью оружия он планировал заставить работников местной администрации выдать ему удостоверение личности.
[Дженнифер Сибургер, представительница суда]:
«Мотив обвиняемого заключался в том, чтобы ранить или убить сотрудника районной администрации».
Подсудимый заявил, что напал на девочек с ножом, поскольку опасался, что они видели, как он перекладывает холодное оружие. 14-летняя девочка погибла, а 13-летняя получила ранения.
Самого нападавшего задержали в его квартире вскоре после нападения.
Адвокат истцов говорит, что это дело стало для него очень эмоциональным.
[Сулейман Позан, адвокат истцов]:
«У меня самого дети примерно такого же возраста. И они ходят в ту же школу, что Эце и Нерея. Вот почему это меня затронуло».
Адвокат эритрейца заявила, что подсудимого по прошествии определённого времени планируют депортировать в родную страну.
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