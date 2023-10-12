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Засуха в Амазонии оставила плавучие деревни в грязи

Засуха в Амазонии оставила плавучие деревни в грязи

Жизнь замерла в этой бразильской деревне, которая когда-то состояла из домов на воде. Теперь они лежат..

Дата загрузки: 2023-10-12

Засуха в Амазонии оставила плавучие деревни в грязи
Жизнь замерла в этой бразильской деревне, которая когда-то состояла из домов на воде. Теперь они лежат в грязи. В амазонском лесу страны продолжается сильнейшая засуха. Местные жители лишились возможности ловить рыбу и выращивать фрукты и овощи. Также потеряли доход, который получали, катая туристов по рекам.

[Отенсиу Рикарду де Лима, местный житель]:
«С рыболовством и торговлей ситуация очень плохая».

[Раймунду ду Карму, местный житель]:
«Всё стало сложно. Тут у нас магазин, но продажи упали. В некоторые дни даже на базовые нужды денег не хватает».

Ситуация ухудшилась настолько, что кое-где местным жителям не хватает воды даже на то, чтобы пить и готовить еду.

[Ивалмир Силва, местный житель]:
«Я строю колодец, чтобы доставлять воду в плавучий дом. В лагуне воды нет. Мы будем экономить».

Правительство Бразилии объявило, что окажет пострадавшим жителям Амазонки чрезвычайную помощь.

А учёные отмечают, что засуха в Амазонии, как и наводнение на юге Бразилии, – результат явления Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды Тихого океана.

В некоторых реках, протекающих через обширные тропические леса Амазонки в Бразилии, начался мор рыбы. Из-за этого многие местные сообщества лишились источника пищи и чистой воды.

В целом от ресурсов местных рек зависит более 100 тысяч человек.

Агентство гражданской обороны Бразилии предупредило, что засуха в конечном итоге может затронуть до полумиллиона жителей бассейна Амазонки.
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