Засуха в Амазонии оставила плавучие деревни в грязи

Жизнь замерла в этой бразильской деревне, которая когда-то состояла из домов на воде. Теперь они лежат..
Дата загрузки: 2023-10-12
[Отенсиу Рикарду де Лима, местный житель]:
«С рыболовством и торговлей ситуация очень плохая».
[Раймунду ду Карму, местный житель]:
«Всё стало сложно. Тут у нас магазин, но продажи упали. В некоторые дни даже на базовые нужды денег не хватает».
Ситуация ухудшилась настолько, что кое-где местным жителям не хватает воды даже на то, чтобы пить и готовить еду.[Ивалмир Силва, местный житель]:
«Я строю колодец, чтобы доставлять воду в плавучий дом. В лагуне воды нет. Мы будем экономить».
Правительство Бразилии объявило, что окажет пострадавшим жителям Амазонки чрезвычайную помощь.
А учёные отмечают, что засуха в Амазонии, как и наводнение на юге Бразилии, – результат явления Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды Тихого океана.
В некоторых реках, протекающих через обширные тропические леса Амазонки в Бразилии, начался мор рыбы. Из-за этого многие местные сообщества лишились источника пищи и чистой воды.
В целом от ресурсов местных рек зависит более 100 тысяч человек.
Агентство гражданской обороны Бразилии предупредило, что засуха в конечном итоге может затронуть до полумиллиона жителей бассейна Амазонки.
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