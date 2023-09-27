Барьер у спорной отмели в Южно-Китайском море убрали

Филиппины убрали морской барьер длиной 300 метров, который в выходные появился у отмели Скарборо в Южно-Китайском..

Филиппины убрали морской барьер длиной 300 метров, который в выходные появился у отмели Скарборо в Южно-Китайском море. Это была специальная операция, которую одобрил президент.

Барьер установил Китай. Он заявляет права на 90% акватории моря, в которой пересекаются исключительные экономические зоны Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Пекин хотел преградить доступ к отмели филиппинским рыболовецким судам.

[филиппинский рыбак]:

«Скарборо ближе к Филиппинам, всего в 100-150 милях, а от Китая отмель в 500 милях. Почему они не позволяют нам заходить?»

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Китай пытается захватить отмель, поскольку она имеет стратегически важное значение. Она находится недалеко от торговых морских путей, по которым ежегодно провозят товаров на 3,4 триллиона долларов.

Суверенитета над отмелью пока не установили. Но фактически она находится под контролем Пекина с тех пор, как он захватил её в 2012 году.

Международный арбитраж в Гааге в 2016 году признал, что притязания Китая на акваторию Южно-Китайского моря, в том числе на отмель, безосновательны. Однако Пекин этого решения не признал.

Были опасения, что он может построить там искусственный остров.

Когда у власти на Филиппинах был прокитайский президент Дутерте, филиппинским рыбацким судам разрешалось работать вблизи отмели. Но при нынешнем президенте Фердинанде Маркосе-младшем отношения с Пекином ухудшились.

Между береговой охраной двух стран в спорных зонах моря с тех пор несколько раз происходили стычки. При этом китайский флот превосходит филиппинский. Сдерживающим фактором могут стать США. Они пообещали Филиппинам поддержку в случае нападения в любой точке Южно-Китайского моря.

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