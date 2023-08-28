На Лампедузе скопилось рекордно много мигрантов из Африки

На острове Лампедуза в Италии скопились 4200 мигрантов. Это рекордное число для острова. Власти провинции Агридженто..

На острове Лампедуза в Италии скопились 4200 мигрантов. Это рекордное число для острова. Власти провинции Агридженто заявляют, что не справляются с таким наплывом искателей лучшей жизни.

[Эмануэле Ричифари, начальник полиции]:

«С учётом тех, кто прибыл вчера поздно вечером и после полуночи, число мигрантов превысило 4200 человек. Позавчера прибыло более 60 (лодок), вчера – 56, а сегодня – только пять из-за плохих погодных условий. Это рекордное число».

Все беженцы прибыли из Туниса. Временный центр для мигрантов на Лампедузе изначально был рассчитан на 400 человек. Позже его немного расширили. Однако он всё равно не может принять тысячи людей.

Мигрантов начинают распределять по разным регионам. 150 человек отправят в область Венеция, 40 – в Умбрию, 150 – в Эмилия-Романью, 100 – в Вибо-Валентию.

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Италия — основной маршрут мигрантов, стремящихся попасть из Африки в Европу. В этом году на итальянскую землю уже высадились более 107 тысяч человек. В прошлом году с января по август прибыло 45 тысяч.

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