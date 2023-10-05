Водохранилище близ Стамбула мелеет, воды осталось 9%

Это Теркосское водохранилище в пригороде Стамбула. Несмотря на то, что на его высохшем дне растут подсолнухи..

Это Теркосское водохранилище в пригороде Стамбула.

Несмотря на то, что на его высохшем дне растут подсолнухи и пасётся скот, это один из самых полноводных водоёмов города.

И он должен обеспечивать крупнейший мегаполис Турции и окружающие его деревни необходимыми запасами воды.

Из-за засухи уровень воды здесь опустился до самого низкого почти за десятилетие.

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[пастух]:

«Я приехал сюда три месяца назад, и здесь было полно воды. Вода уходила, уходила и уходила, и её не осталось. Она ушла до конца. Здесь она тоже была. Лодки ходили туда-сюда. Но теперь их нет».

По данным метеорологической службы Турции, с начала года и по конец лета в стране выпало почти на четверть меньше осадков, чем обычно. Только в августе их было на 75% меньше среднего показателя, и на 90% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Уровень воды в Теркосском водохранилище сейчас не превышает 9%. Это самый низкий показатель с 2014 года.

В Стамбуле проживает от 16 до 20 миллионов человек. Городу уже грозит дефицит воды.

Также под угрозой сельское хозяйство и скотоводство вокруг города.

Так, уже не были засеяны некоторые рисовые поля. Фермеры говорят, что теряют доход.

[фермер]:«Поле так потрескалось, что ноги проваливаются. Проливного дождя не было уже год. Если бы он пошёл, то реки тоже были бы переполнены».

Метеорологи говорят, что в октябре, скорее всего, пойдут дожди. Но хватит ли их, чтобы восполнить нехватку влаги, покажет время.

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