Жители Рима не рады наплыву туристов

Италия, и в частности Рим, в этом году ожидают рекордного наплыва туристов. В целом страна –..

Италия, и в частности Рим, в этом году ожидают рекордного наплыва туристов. В целом страна – одно из самых популярных туристических направлений в мире.

Глава Ассоциации отелей Рима отмечает, что в этом году туристов даже больше, чем в 2019, до пандемии. Ожидается, что столицу в 2023 посетит 30 миллионов человек.

[Джанлука де Гаэтано, глава Ассоциации отелей Рима]:

«Турист – не что иное, как временный гражданин. Если горожане довольны, туристы тоже довольны».

Впрочем, жителей столицы перспектива наплыва путешественников не радует. Они говорят, что страдают от хронических проблем с общественными услугами, такими как транспорт.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Центр города пересекает всего две линии метро. При этом на дорогах в Риме постоянно заторы и пробки. Общественный транспорт работает с перебоями из-за задержек и забастовок. Также пускают меньше автобусов и троллейбусов, поскольку у детей и студентов летние каникулы.

[жительница Рима]:

«Может быть, лучше не сокращать количество общественного транспорта (летом)? Даже если нет студентов, всё равно людей много, много туристов. Уже скоро тут начнётся хаос. Сейчас в часы пик пройти тут невозможно, поскольку полно людей».

Управление туризма Рима подтверждает, что инфраструктура города не способна принять 30 миллионов туристов за один сезон.

[Алессандро Онорато, советник по туризму Рима]:

«В прошлом все думали, что достаточно иметь Колизей, Пантеон, фонтан Треви и нет необходимости инвестировать в инфраструктуру Рима. Теперь туризм стал помехой для туризма».

Жители Рима, как правило, очень гостеприимны. И они давно привыкли к толпам туристов на улицах. Однако такой наплыв для них в новинку.

[житель Рима]:

«Пока у туристов хорошие манеры, мы можем только радоваться. Но людей становится больше, и это может вызывать сбои».

В целом в мире наблюдается впечатляющий рост туристический отрасли. С января по март 2023 международный туризм увеличился на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Короткая ссылка на эту страницу: