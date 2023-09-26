Критической точки достигла ситуация из-за наплыва мигрантов в приграничных городах США

Сотни мигрантов продолжают ежедневно переходить вброд Рио-Гранде, стремясь попасть из Мексики в США. На реке постоянно дежурят несколько катеров американских пограничников. Некоторых мигрантов подбирают, но не всех – людей слишком много.

[мигрант из Венесуэлы]:

«Мы ждём здесь со вчерашнего дня. Я приехал с двумя двоюродными братьями. Надеемся прорваться. Едем в Теннесси».

За последние дни границу США пересекли тысячи мигрантов. Приезжают на автобусах и товарных поездах. От этого больше всего страдают город Сан-Диего в Калифорнии, а также Игл-Пасс и Эль-Пасо в Техасе.

Мэр Эль-Пасо уже заявил, что ситуация достигла критической точки: каждый день в город прибывает более 2000 искателей лучшей жизни. Приютов не хватает, ресурсов – тоже.

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А это Тапачула – юг Мексики. Здесь тоже скопились тысячи мигрантов из Центральной и Южной Америки. Они пришли к офису Мексиканской комиссии по помощи беженцам за гуманитарными визами. С ними можно безопасно пересечь Мексику и достичь северной границы, а оттуда попасть в США.

[мигрант с Кубы]:

«Мы ждём разрешения комиссии, чтобы получить легальный статус в этой стране, чтобы нас не депортировали. Лучше всё делать законно. Мы не хотим быть вне закона».

Сами мигранты говорят, что не раз стояли в огромных очередях, но такого ещё не видели. Сотрудники Мексиканской комиссии по помощи беженцам просто не знают, что делать.

[Даладьер Ансуэто, сотрудник Комиссии по помощи беженцам]:

«Рушится система предоставления убежища – вот что происходит. Комиссия создана для помощи людям, бегущим из своей страны из-за риска преследования. Их страх обоснован, и они просят у нас убежища. Комиссия не должна выдавать документы, которые обеспечат свободу транзита ».

В мае президент США Джо Байден распорядился о более жёстком пресечении незаконных переходов границы. Меры включили депортацию нелегальных мигрантов и запрет на повторный въезд на пять лет. Это подействовало, но не надолго. В конце августа потоки мигрантов стали ещё больше.

У американских пограничников не хватает ресурсов, чтобы оформить документы для всех. Также нет возможности депортировать нелегальных мигрантов. В итоге людей просто пропускают в страну, выдав повестку в суд с назначенной датой. Это провоцирует других искателей лучшей жизни устремляться в США.

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