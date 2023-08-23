Аномальная жара в Италии не мешает многим туристам наслаждаться отдыхом

Аномальная жара в Италии не мешает туристам и местным жителям наслаждаться летним отдыхом. Это Неаполь. На..

Аномальная жара в Италии не мешает туристам и местным жителям наслаждаться летним отдыхом.

Это Неаполь. На улице под 40 градусов, но отдыхающих по-прежнему много. Правда, стараются держаться поближе к воде. За мороженым и лимонадом выстраиваются очереди.

[Гиги Массимо Эспозито, житель Неаполя]:

«Я счастлив быть на этом пляже. Когда я приехал, первым делом принял ледяной душ, хотя это и вредно для сердца».

Жару и высокую влажность принёс в Италию африканский антициклон «Нерон». Его назвали в честь римского императора, известного своей жестокостью.

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А это Венеция. Здесь температура также бьёт рекорды – +38. Туристов призывают пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

Желающих покататься на гондолах стало меньше.

[Эммануэль Тагляпьетра, гондольер]:

«На поверхности гондола прогревается до 50 градусов, потому что она чёрная. В каналах тоже жарко, потому что стены отдают накопленное тепло, и там нет ветра».

Метеорологи обещают, что жара в 38-40 градусов продержится во многих регионах Италии до выходных. Потом будет облегчение – сильный ветер принесёт грозы.

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