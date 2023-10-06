Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс начал четырёхдневный тур по Латинской Америке. На такое путешествие его толкнул небывалый..

Мэр Нью-Йорка поехал в тур по Латинской Америке, чтобы отговорить мигрантов ехать в его город

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс начал четырёхдневный тур по Латинской Америке. На такое путешествие его толкнул небывалый миграционный кризис, с которым столкнулся его город.

Адамс хочет узнать больше об основных маршрутах, по которым мигранты прибывают в Соединённые Штаты.

Во время мероприятия в Мехико он сказал, что хочет своими глазами увидеть, в каком положении находятся мигранты, а также лично рассказать им, с какими реалиями сталкиваются просители убежища в Нью-Йорке.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Мы перегружены, и многие люди считают, что когда приедут в Нью-Йорк, то автоматически получат работу, автоматически будут жить в отеле. Но на самом деле реальность вообще другая».

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Последние месяцы мигранты массово прибывают в Нью-Йорк на автобусах. У отеля «Рузвельт» на Манхэттене днём и ночью видна очередь из людей, которые ожидают оформления документов.

Эквадорская мигрантка Росарио Эспиноса пересекла границу с детьми, мужем и маленькими внуками. После этого их разлучили. Теперь она сожалеет о своём решении.

[Росарио Эспиноса, мигрантка из Эквадора]:

«Когда я приехала, я не думала, что они собираются нас вот так разлучить. На родине я работала с воскресенья по воскресенье и не уставала. А здесь я устала и напряжена, потому что нужно иметь разрешение на работу, которое стоит 250 долларов».

Мигрант из гондураса Джимми Моралес сидит на крыльце, размышляя о будущем, а также медитируя, чтобы снять стресс.

[Джимми Моралес, мигрант из Гондураса]:

«Я пришёл сюда, чтобы немного подумать, успокоиться, поскольку сейчас я испытываю разочарование. Беспокоюсь ли я? Да. Я решил сесть и подумать, помедитировать, чтобы решить, что делать дальше».

Как говорит мэр, в Нью-Йорк уже прибыло около 100 тысяч мигрантов. Расходы на них достигают 12 миллиардов долларов.

Мэр собирается посетить также столицы Эквадора и Колумбии. Завершится его тур в Дарьенском пробеле. Это крупный участок джунглей на границе Центральной и Южной Америки, один из самых опасных на всём маршруте. По нему тысячи мигрантов идут пешком.

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