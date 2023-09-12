Длинные очереди, переполненные мусорные корзины и испорченные туалеты. Таких картин не ожидаешь увидеть в стране, которая..

Гору Фудзи в Японии будут спасать от чрезмерного наплыва туристов

Длинные очереди, переполненные мусорные корзины и испорченные туалеты. Таких картин не ожидаешь увидеть в стране, которая славится чистотой и порядком. Тем более – на Фудзи, священной для японцев горе и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако из-за чрезмерного наплыва туристов ситуация здесь именно такова. Когда страна вновь открыла свои границы после пандемии коронавируса, сюда хлынул поток иностранных посетителей.

[Масатакэ Идзуми, местный чиновник]:

«Многие посещают гору Фудзи, и мы это ценим. Но это приводит к чрезмерному наплыву, проблемам с вывозом мусора, с туалетами. Ситуация сейчас критическая».

Гору включили в список ЮНЕСКО 10 лет назад. Тогда же Японию призвали ограничить число посетителей. Однако статус только добавил Фудзи популярности. С тех пор туристов становилось всё больше.

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Этим летом крупнейшую станцию у подножия горы посетило около четырёх миллионов гостей. Это в два раза больше, чем 10 лет назад.

Власти говорят, что будут принимать радикальные меры.

[Масатакэ Идзуми, местный чиновник]:

«Главная проблема чрезмерного наплыва в том, что до пятой станции на горе можно легко добраться на машине. Это означает, что нам нужно контролировать этот маршрут. Однако трасса Субару – это дорога до Яманаси, которую сложно регулировать. Нужно принять решительные меры и заменить трассу горной железной дорогой».

Также среди туристов появился тренд встречать на Фудзи рассвет. Из-за этого стали намного чаще вызывать спасателей. Только в этом году случилось 60 таких инцидентов.

Правительство считает, что, если не принять мер, то туристы разочаруются в этом направлении и больше не захотят посещать самую знаменитую гору Японии.

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