Это крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург, и такого здесь не видели более 10 лет. Идёт снег...

Первый за 10 лет: в Йоханнесбурге выпал редкий снег

Это крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург, и такого здесь не видели более 10 лет. Идёт снег.

Некоторые дети видят его впервые.

А взрослым снегопад уже добавил проблем.

[житель Йоханнесбурга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Он замёрз, и я не могу его завести. Мотоцикл не в лучшем состоянии. Пытаюсь отогреть двигатель, иначе весь день придётся его толкать».

Вообще в некоторых регионах Южной Африки снежные зимы бывают регулярно. Но в Йоханнесбурге снегопад в предыдущий раз видели в августе 2012 года.

В целом люди рады.

[житель Йоханнесбурга]:

«Буду, как в мультиках, делать снежных ангелов». [житель Йоханнесбурга]:

«Как видите, идёт снег. Такого каждый день не увидишь. Это невероятно, очень красивая погода». [жительница Йоханнесбурга]:

«Это хорошо, хотя и очень-очень холодно. Я помню свой первый снег в 2012 году. Отличные впечатления».

Тем временем метеобюро ЮАР выпустило предупреждения из-за холодного фронта. Он охватил провинцию Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и столица Претория.

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