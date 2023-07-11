Первый за 10 лет: в Йоханнесбурге выпал редкий снег

Это крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург, и такого здесь не видели более 10 лет. Идёт снег...
Дата загрузки: 2023-07-11
Это крупнейший в ЮАР город Йоханнесбург, и такого здесь не видели более 10 лет. Идёт снег.
Некоторые дети видят его впервые.
А взрослым снегопад уже добавил проблем.
[житель Йоханнесбурга]:
«Он замёрз, и я не могу его завести. Мотоцикл не в лучшем состоянии. Пытаюсь отогреть двигатель, иначе весь день придётся его толкать».
Вообще в некоторых регионах Южной Африки снежные зимы бывают регулярно. Но в Йоханнесбурге снегопад в предыдущий раз видели в августе 2012 года.
В целом люди рады.
[житель Йоханнесбурга]:
«Буду, как в мультиках, делать снежных ангелов».
[житель Йоханнесбурга]:
«Как видите, идёт снег. Такого каждый день не увидишь. Это невероятно, очень красивая погода».
[жительница Йоханнесбурга]:
«Это хорошо, хотя и очень-очень холодно. Я помню свой первый снег в 2012 году. Отличные впечатления».
Тем временем метеобюро ЮАР выпустило предупреждения из-за холодного фронта. Он охватил провинцию Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и столица Претория.
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