Албания надеется, что нашествие туристов поможет экономике

Итальянские туристы буквально оккупировали живописные пляжи Албании. В июле здесь отдыхала и премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она даже оплатила счёт группы соотечественников, сбежавших из ресторана.

Для итальянцев Албания буквально под боком. 80 километров на пароме по Адриатическому морю – и можно наслаждаться недорогим отдыхом. Здесь всё намного дешевле, чем в той же Италии или Греции.

[турист из Италии]:

«Для меня самое необычное – это районы внутри страны. Там очаровательный пейзаж – горы и поля. Хотя море тоже красивое, но оно такое же, как в Греции или Италии».

Почти полвека – при коммунистических властях – Албания была закрыта для путешественников из-за рубежа. Теперь же они открывают для себя её красоты. В прошлом году на долю туристической отрасли пришлось 20% ВВП балканской страны.

[туристка из Италии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы много слышали об Албании, о хороших пляжах и дешёвых ценах. И вот в этом году мы с друзьями решили приехать сюда». [турист из Португалии]:

«Я здесь впервые. Нам с друзьями нравится проводить время вместе, и мы подумали, почему бы не поехать в Албанию. Сейчас это модное место».

В этом году, по словам представителей туриндустрии, 80% туристов в Албании – иностранцы, остальные — местные жители. За первые семь месяцев года балканскую страну посетили пять миллионов иностранцев, 430 тысяч из них — итальянцы. При этом за весь прошлый год в Албании побывало чуть менее четырёх миллионов туристов.

Власти страны ожидают, что зарубежных гостей будет становиться больше. При этом правительство надеется на так называемый качественный отдых. То есть хочет, чтобы туристы приезжали минимум на пять ночей и каждый день тратили деньги на жильё, еду и какие-либо товары. Когда путешественники приезжают только на день и не снимают номер в отеле, это стране не выгодно.

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