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Картонные кровати готовят для участников Олимпиады-2024 в Париже

Картонные кровати готовят для участников Олимпиады-2024 в Париже

Олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях во время Игр-2024 в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что..

Дата загрузки: 2023-07-14

Картонные кровати готовят для участников Олимпиады-2024 в Париже
Олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях во время Игр-2024 в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что на них атлеты смогут полноценно отдыхать.

Сверху на кровати будет матрас, состоящий из трёх блоков разной жёсткости. Их можно менять местами. Создать правильную комбинацию спортсменам поможет искусственный интеллект. Для этого в программу занесут данные о росте и весе человека, а также о виде спорта, которым он занимается.

[Тони Эстанге, глава оргкомитета «Париж-2024»]:
«Мы все знаем, насколько важен сон для работоспособности».

Оргкомитет «Париж-2024» заказал 16 000 картонных кроватей у японской компании Airweave. Она уже выполняла такой заказ в 2021 году для Игр в Токио.

Кровати доставят в Олимпийскую деревню до июня 2024 года. Такую мебель можно перерабатывать. Но пока планируют подарить её после Олимпиады благотворительным организациям.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.
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