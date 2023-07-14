Картонные кровати готовят для участников Олимпиады-2024 в Париже

Олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях во время Игр-2024 в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что..
Дата загрузки: 2023-07-14
Сверху на кровати будет матрас, состоящий из трёх блоков разной жёсткости. Их можно менять местами. Создать правильную комбинацию спортсменам поможет искусственный интеллект. Для этого в программу занесут данные о росте и весе человека, а также о виде спорта, которым он занимается.
[Тони Эстанге, глава оргкомитета «Париж-2024»]:
«Мы все знаем, насколько важен сон для работоспособности».
Оргкомитет «Париж-2024» заказал 16 000 картонных кроватей у японской компании Airweave. Она уже выполняла такой заказ в 2021 году для Игр в Токио.
Кровати доставят в Олимпийскую деревню до июня 2024 года. Такую мебель можно перерабатывать. Но пока планируют подарить её после Олимпиады благотворительным организациям.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.
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