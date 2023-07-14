Как в Испании от жары спасают птиц

Этих птиц лечат после того, как они пострадали от экстремальной жары. Работники Центра дикой природы в..
Дата загрузки: 2023-07-14
Среди постоянных пациентов здесь стрижи, горихвостки, пустельги и орлы-могильники. Они особенно уязвимы перед сильной жарой. Температура воздуха в регионе достигает 40 градусов по Цельсию.
[Сильвия Вильяверде, директор Центра дикой природы]:
«Стрижи – звёзды лета, потому что они поступают чаще всего. В этом году их уже было более 1400. Проблема в том, что они не могут есть сами. Мы должны кормить их по-одному, а они едят насекомых. Для них сложно составить сбалансированный рацион. Уходит много сил, ведь их нужно кормить одного за другим в таком количестве».
Туристы также часто приносят птенцов. Их находят лежащими на земле после того, как они либо сами выпали из гнёзд, либо их вытолкнули их братья и сёстры из-за мучительной жары.
[жительница Испании]:
«Я нашла одну птицу на дороге с воспалённым глазом. А другую во дворе своего дома. Должно быть, птенец выпал из гнезда».
В Центр также поступает много пустельг, которые уже оперились, но ещё не могут самостоятельно добывать пищу.
[Алехандро Мартинес, сотрудник Центра дикой природы]:
«Это птенец пустельги, почти полностью оперённый. В это время года их поступает очень много, потому что, когда они становятся самостоятельными, они совершают свои первые полёты. Но часто они ещё не в состоянии обеспечить себя пропитанием, а иногда попадают в районы, недоступные для родителей. При жаре, если они остаются без еды на один или два дня, то быстро наступает обезвоживание».
Чтобы вернуть разных птиц обратно в дикую природу, сотрудники Центра используют особый метод воспитания. Птенцов помещают в другие гнёзда, чтобы их усыновили приёмные родители. Они и учат их правильному поведению, в том числе тому, как летать и охотиться.
Кроме того, для птиц строят скворечники, в которых можно укрыться или устроиться на ночлег.
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