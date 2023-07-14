Как в Испании от жары спасают птиц

Этих птиц лечат после того, как они пострадали от экстремальной жары. Работники Центра дикой природы в..

Этих птиц лечат после того, как они пострадали от экстремальной жары. Работники Центра дикой природы в центре Испании не жалеют сил, чтобы помогать пернатым, а потом выпускать их обратно в дикую природу.

Среди постоянных пациентов здесь стрижи, горихвостки, пустельги и орлы-могильники. Они особенно уязвимы перед сильной жарой. Температура воздуха в регионе достигает 40 градусов по Цельсию.

[Сильвия Вильяверде, директор Центра дикой природы]:

«Стрижи – звёзды лета, потому что они поступают чаще всего. В этом году их уже было более 1400. Проблема в том, что они не могут есть сами. Мы должны кормить их по-одному, а они едят насекомых. Для них сложно составить сбалансированный рацион. Уходит много сил, ведь их нужно кормить одного за другим в таком количестве».

Туристы также часто приносят птенцов. Их находят лежащими на земле после того, как они либо сами выпали из гнёзд, либо их вытолкнули их братья и сёстры из-за мучительной жары.

[жительница Испании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Центр также поступает много пустельг, которые уже оперились, но ещё не могут самостоятельно добывать пищу.

[Алехандро Мартинес, сотрудник Центра дикой природы]:

«Это птенец пустельги, почти полностью оперённый. В это время года их поступает очень много, потому что, когда они становятся самостоятельными, они совершают свои первые полёты. Но часто они ещё не в состоянии обеспечить себя пропитанием, а иногда попадают в районы, недоступные для родителей. При жаре, если они остаются без еды на один или два дня, то быстро наступает обезвоживание».

Чтобы вернуть разных птиц обратно в дикую природу, сотрудники Центра используют особый метод воспитания. Птенцов помещают в другие гнёзда, чтобы их усыновили приёмные родители. Они и учат их правильному поведению, в том числе тому, как летать и охотиться.

Кроме того, для птиц строят скворечники, в которых можно укрыться или устроиться на ночлег.

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