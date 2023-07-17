В Хорватии люди обмазываются грязью, спасаясь от жгучего солнца

На «Королевском пляже» в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. И туристы, и..

На «Королевском пляже» в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. И туристы, и местные жители старательно покрывают ею и тело, и даже лицо. Сейчас это не только лечебная процедура.

Хорватию, как и многие другие страны Европы, накрыла вторая волна рекордной жары. Спастись от жгучего солнца на пляжах помогает лечебная грязь.

[турист из Словакии]:

«Это определённо лучше, чем солнцезащитный крем. Думаю, фактор защиты намного выше». [туристка из Австрии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Грязь идеальна для кожи. И это лучше солнцезащитного крема. В жару это то, что надо».

Хорватские туристы прибегают к такой защите от солнца годами. Говорят, что грязь позволяет обойтись без ожогов. Следовательно, нет и мучений. К тому же, некоторые эксперты считают солнцезащитные кремы вредными для здоровья. В них много химических веществ. При этом такие средства защищают не от всех типов лучей.

В Хорватии лечебную грязь можно найти не только в Нине. Она есть и на многих других курортах, например, в Солине, Пироваце, на полуострове Пелешац недалеко от Дубровника и на острове Корчула.

Короткая ссылка на эту страницу: