fb pixel
Телеканал NTD

В Хорватии люди обмазываются грязью, спасаясь от жгучего солнца

В Хорватии люди обмазываются грязью, спасаясь от жгучего солнца

На «Королевском пляже» в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. И туристы, и..

Дата загрузки: 2023-07-18

В Хорватии люди обмазываются грязью, спасаясь от жгучего солнца
На «Королевском пляже» в хорватском городе Нин появляется всё больше людей, измазанных грязью. И туристы, и местные жители старательно покрывают ею и тело, и даже лицо. Сейчас это не только лечебная процедура.

Хорватию, как и многие другие страны Европы, накрыла вторая волна рекордной жары. Спастись от жгучего солнца на пляжах помогает лечебная грязь.

[турист из Словакии]:
«Это определённо лучше, чем солнцезащитный крем. Думаю, фактор защиты намного выше».

[туристка из Австрии]:

«Грязь идеальна для кожи. И это лучше солнцезащитного крема. В жару это то, что надо».

Хорватские туристы прибегают к такой защите от солнца годами. Говорят, что грязь позволяет обойтись без ожогов. Следовательно, нет и мучений. К тому же, некоторые эксперты считают солнцезащитные кремы вредными для здоровья. В них много химических веществ. При этом такие средства защищают не от всех типов лучей.

В Хорватии лечебную грязь можно найти не только в Нине. Она есть и на многих других курортах, например, в Солине, Пироваце, на полуострове Пелешац недалеко от Дубровника и на острове Корчула.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...