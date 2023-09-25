Идеи для уникального интерьера представляют на Лондонской ярмарке дизайна. Это кресло от бельгийского дизайнера понравится любителям..

Стулья из мячей и бабочки, измеряющие качество воздуха: что показали на выставке дизайна в Лондоне

Идеи для уникального интерьера представляют на Лондонской ярмарке дизайна. Это кресло от бельгийского дизайнера понравится любителям тенниса. Оно создано из сотен старых теннисных мячей, которые в противном случае оказались бы на свалке.

В своей студии в Брюсселе дизайнер Матильда Витток кропотливо разрезает каждый мяч. Такое кресло продаёт по 2000 фунтов стерлингов. Говорит, что каждый год в её стране выбрасывают около четырёх миллионов мячей.

[Матильда Витток, дизайнер]:

«Мячи мы собираем в местных теннисных клубах Брюсселя. Мы разрезаем их вдоль линий, затем закрепляем на каркасе».

А студия 2LG пригласила художников и дизайнеров со всего мира придумать для стульев уникальный дизайн. В итоге привезла на выставку стулья из переработанных кроссовок и старых шнурков. А на спинке этого будто бы застыл небрежно брошенный свитер.

[Рассел Уайтхед, дизайнер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эти необычные лампы, плетёные из тростника, представляет барселонский дизайнер Сара Эфия Реддин, родом из Ганы.

Она специально наняла мастериц. Работа над каждой лампой может занять от двух до четырёх дней, в зависимости от размера. Стоят они от 130 до 200 фунтов.

[Сара Эфия Реддин, дизайнер]:«Это натуральный материал, поэтому он придаёт атмосферу естественности. Он очень хорошо работает в доме, что, возможно, создаёт немного деревенский стиль».

Эта настенная бабочка – не только украшение, но и полезный инструмент контроля качества воздуха. Если помахать над ней рукой, она меняет цвет, и он отражает уровень загрязнения.

[Эл Манро, дизайнер]:«Если она больше не светится синим, а крылья стали зелёными, это означает, что качество воздуха меняется. Если крылья светятся красным, это означает, что есть проблема с CO2, температурой или влажностью. Это говорит о том, что нужно проветрить, открыв дверь или окно, включить вентилятор».

Лондонская ярмарка дизайна – международное мероприятие. Свои последние разработки и инновации показывают сотни дизайнеров. Здесь можно найти все виды мебели, декора, посуды и освещения.

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