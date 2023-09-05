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В Дубае устроили дискотеку на роликовых коньках в честь куклы Барби

В Дубае устроили дискотеку на роликовых коньках в честь куклы Барби

Дискотеку на роликовых коньках устроили для поклонников Барби в Дубае. Девушки и юноши танцуют под саундтреки..

Дата загрузки: 2023-09-05

В Дубае устроили дискотеку на роликовых коньках в честь куклы Барби

Дискотеку на роликовых коньках устроили для поклонников Барби в Дубае. Девушки и юноши танцуют под саундтреки из нового фильма о знаменитой кукле. Некоторые оделись в костюмы Барби и Кена.

[Мухаммад Амджад Ганем, тренер]:
«Это огромный каток, и он знаменитый. Многие охотно приходят сюда и катаются на роликовых коньках. Людям нравится наша атмосфера. А сегодня у нас мероприятие».

На дискотеку пришли как местные поклонники Барби, так и гости из-за рубежа.

[Тиба Гассан, туристка из Канады]:
«Это просто изумительно, мне было по-настоящему весело. Здесь соединили катание на роликовых коньках с праздником, посвящённым Барби. Это ещё больше украсило дискотеку. Она просто фантастическая».

Праздник продлится четыре дня. Помимо дискотеки, здесь пройдут концерты, специальная вечеринка в стиле Барби и уроки катания на роликовых коньках.

[Тиба Гассан, туристка из Канады]:
«Люблю Барби с детства. Всегда с ней играла. И катание на роликовых коньках – тоже одно из моих любимых хобби».

Кукла Барби впервые появилась в продаже в 1959 году в штате Висконсин в США. Её создали Рут и Эллиот Хэндлеры – сооснователи американской компании Mattel. Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс. Одну из первых кукол продали за 10 000 долларов. В Музее Гревена есть восковая фигура Барби. Это уникальный пример в истории музеев, поскольку раньше восковые скульптуры посвящали только людям.
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