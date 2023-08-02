В центре Парижа средь бела дня ограбили бутик швейцарской часовой марки Piaget. По данным прокуратуры, грабители..

В центре Парижа средь бела дня ограбили бутик швейцарской часовой марки Piaget.

По данным прокуратуры, грабители унесли с собой товаров на сумму 10-15 миллионов евро.

Инцидент произошёл 1 августа около часу дня на фешенебельной торговой улице Рю-де-ля-Пэ, в районе Вандомской площади.

Как сообщается, злоумышленников было трое – двое мужчин и женщина. Мужчины были одеты в серые костюмы, а женщина – в зелёное платье и чёрные брюки. Они, угрожая сотрудникам магазина огнестрельным оружием, заставили тех открыть витрины и забрали содержимое. После чего скрылись, не используя транспорта.

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Сотрудники бутика не пострадали.

По некоторым данным, грабители были выходцами из Южной Америки.

Подозреваемых ищут. Прокуратура Парижа начала расследование.

Piaget – это швейцарских производитель часов и ювелирных изделий класса люкс.

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