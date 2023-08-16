Кафе с выпечкой из войлока удивляет покупателей в США

Зайдя в это кафе в США, покупательница просто не смогла справиться с эмоциями. Её встретили аппетитная..

Зайдя в это кафе в США, покупательница просто не смогла справиться с эмоциями. Её встретили аппетитная выпечка на витринах, кофемашина и приветливый персонал. Но перекусить здесь точно не получится. Всё, что кажется съедобным, на самом деле создано из войлока.

[покупательница]:

«Креативность и артистизм впечатляют. Заходишь сюда будто в настоящее кафе с настоящими бейглами, печеньем, конфетами, салатами и кофе. Подходишь и прямо так и хочешь сказать: можно чашку кофе?»

Всё это великолепие создала британская художница Люси Спарроу. Изюминкой кафе в городе Монток стали бейглы. Это традиционная выпечка американских евреев. В кафе есть 13 видов бейглов с начинкой. Но покупатели могут экспериментировать с ингредиентами – здесь их достаточно.

[Люси Спарроу, художница]:

«Нижний Ист-Сайд в Манхэттене давно меня очаровал. Там полно еврейских магазинов со множеством деликатесов, где сделан акцент на местной кухне. Я подумала, что это вызывает очень приятные воспоминания, поэтому найдёт отклик у людей».

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Все войлочные творения выглядят как живые и смотрят на покупателей блестящими глазами-бусинками.

[Люси Спарроу, художница]:

«Войлочные изделия трогают душу, потому что вызывают ностальгию. Они словно возвращают в детство – в то время, когда всё было намного комфортнее и спокойнее».

Все изделия можно купить. Цены начинаются от доллара. Бейгл с начинкой обойдётся в 250. Дизайнер надеется, что её изделия будут коллекционировать.

Это уже не первая выставка британской художницы. Раньше она открывала временные продуктовые магазины с войлочными изделиями в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

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