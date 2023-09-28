Saint Laurent поднял комбинезоны на новый уровень на Неделе моды в Париже

Весеннюю коллекцию Saint Laurent показали в Париже. Дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло отдал предпочтение комбинезонам-бюстье цвета..
Дата загрузки: 2023-09-28
Бренд, принадлежащий Kering, подготовил вечерний показ. Место проведения – левый берег Сены с прекрасным видом на Эйфелеву башню. Зрителей разместили среди ярких декораций с мраморными стенами.
Дизайнер одел моделей в юбки-карандаши, широкие брюки, аккуратно подогнанные на талии, шёлковые блузы и боди с открытой спиной, а также обул в туфли на высоких каблуках с открытой пяткой.
Дополняли образы солнцезащитные очки, шапки в авиационном стиле и ремни из натуральной кожи, выполненные преимущественно в осенних тонах бежевого, оливкового, фиолетового и ржаво-коричневого.
Показ завершил второй день Парижской недели моды. Она привлекла во французскую столицу модную публику и знаменитостей.
Подиумные показы продлятся до 3 октября. В них принимают участие десятки люксовых брендов, включая Hermes, Chanel и Louis Vuitton.
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